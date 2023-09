Náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel uvedl, že Zlínský kraj plánuje na léta 2024 až 2025 na Kroměřížsku investice do komunikací za 450 milionů korun. V Kroměříži by měl být v roce 2025 také opraven zmíněný průtah městem, tedy silnice v ulicích Tovačovského a 1. máje.

Konkrétně v Kroměříži podle jeho slov vedení kraje řešilo řadu projektů. „Přispěli jsme například na nový polyfunkční dům, investujeme do Kroměřížské nemocnice nebo řešíme přestavbu Pionýrské louky,“ vyjmenoval Holiš.

Podle starosty Tomáše Opatrného by vedení města chtělo, aby akce zahrnovala i vylepšení dané lokality. Město by chtělo také upravit křižovatku na vjezdu do města, kde se kříží ulice Tovačovského, Hulínská, Nádražní a Chropyňská.

„Domníváme se, že by dopravě v lokalitě pomohla kruhová křižovatka. Budeme o tom jednat,“ uvedl Opatrný.

Hejtmanství podpořilo také zmíněný záměr města stavět domov v lokalitě Račín.

„S ohledem na demografický vývoj, kdy obyvatelstvo Zlínského kraje stárne, jsou zařízení tohoto typu pro osoby s Alzheimerovou chorobou či demencí potřebná. Počítáme s individuální investiční dotací a budeme se také bavit o provozu,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální věci Hana Ančincová.

Podle místostarosty Pavla Motyčky by město chtělo mít ještě letos stavební povolení a na stavbu by chtělo získat kromě krajské dotace především dotaci z evropských fondů.