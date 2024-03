Běžní hobby cyklisté by se svým kolem měli zamířit do servisu alespoň jednou ročně, ideálně před začátkem sezony. Na kolik servis kola vyjde?

„Dlouhodobě se snažíme zákazníky přesvědčit, aby přicházeli s koly na servis vždy v zimě, ale bohužel to nefunguje. Většina si vzpomene až na jaře a pak se často zlobí, že jim neuděláme servis hned,“ krčí rameny Klement.

„Máme to rozděleno do tří balíčků. Malý servis, který zahrnuje základní prohlídku včetně seřízení přehazovačky, přesmykače, brzd a podobně, vyjde na 800 korun. Loni jsme ho dělali za 600 korun, ale museli jsme zdražit. Mimo jiné se nám zvedla daň,“ vysvětluje Klement.

Dále nabízí také střední servis zahrnující například výměnu lanek a bowdenů, centrování kol a další, za 1200 korun. „Pak máme i takzvaný velký servis, kdy kolo v podstatě rozebereme do posledního šroubku, umyjeme a podobně. Ten vyjde na dva tisíce,“ popisuje Klement.

Během pandemie koronaviru zaznamenal cykloprůmysl strmý nárůst. „Byl to velký boom. Přibylo tehdy mnoho zákazníků. Poté však přišlo období, kdy byl naopak velký úbytek, jelikož na trhu bylo málo kol. Nyní se to vše postupně dostává do nějaké roviny,“ říká vedoucí prodejny Josef Maitner.

„Všeho je nyní přebytek. Zákazník si tak může nakoupit za lepší cenu. Může si více vybírat, zkoumat nabídky a podobně,“ dodává Jakub Klement.

Jak oba potvrzují, značného zájmu se v poslední době těší také elektrokola. „Změnila se však průměrná cena prodaného elektrokola. Dříve lidé kupovali levnější kusy kolem třiceti tisíc, dnes naopak často nemají problém koupit kolo za padesát tisíc,“ prozrazuje Klement.

Podle něj to samé platí i v případě klasických kol. „Běžný člověk většinou nemá problém dát za kolo mezi dvaceti a třiceti tisíci,“ říká.

Na vzestupu jsou silniční a gravel kola, která v posledních letech na plné čáře válcovala kola horská. „Výhodou gravel kola je, že je to všeobecné kolo. Je velmi podobné dřívějším trekingovým kolům. Je to v podstatě taková silnička se širším pláštěm. Hezky s ním projedete i po štěrkových a polních cestách,“ vysvětluje Josef Maitner.

Jaké další příslušenství při nákupu kola pořídit? „Základ je přilba. Pak lidé kupují třeba blatníky, světla, blikačky, košík na láhev, tachometr a další. To jsou ale všechno věci, které nemusíte nutně mít. Přilba je však důležitá,“ uzavírá Jakub Klement.