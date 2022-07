Situaci by mělo pomoct zlepšit právě nové parkoviště za Děvínem, které nabídne 43 parkovacích míst. „Nová stání také přispějí k určitému zklidnění dopravní situace na sídlišti, která bývá často nepřehledná i kvůli stojícím vozidlům na komunikacích,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka.

Radnice aktuálně chystá studii proveditelnosti, která by měla být hotová nejpozději na konci letošního roku. První auta by mohly na novém parkovišti stát příští rok, či nejpozději v roce 2024.

„S ohledem na to, že ne všechny pozemky, na kterých by záměr mohl být realizován, jsou ve vlastnictví města, je třeba počítat s tím, že na základě studie bude nutné vstoupit do jednání o případném prodeji, směně či dlouhodobém nájmu nebo výpůjčce s majitelem těchto pozemků,“ vysvětlil místostarosta Vratislav Krejčíř.

Problémová pověst

Plán radních se mezi lidmi setkal i s vlnou kritiky, která mířila především na zvolenou lokalitu.

„Parkoviště je na Zacharu potřeba jako sůl, o tom nemůže být žádná řeč. Jen mám trochu obavy ze zvolené lokality. Děvín je přeci jen nejproblémovější dům v celém městě. Pokud bych nemusel, auto bych tam neparkoval,“ poznamenal Ondřej Novák.

Na problémovou pověst domu v Albertově ulici poukázal také Jan Vlček.

„Vždyť tam jednu dobu jezdila policie skoro každý den. Věčně tam byly nějaké incidenty, měl bych asi obavu tam nechat auto přes noc. Bál bych se, že mi na něm nezůstanou ani kola,“ řekl s nadsázkou Vlček.

Málo městských pozemků

Podle Krejčíře však není k obavám důvod.

„V přilehlých ulicích a sídlišti kolem Děvína jsou další stovky parkovacích míst a nejsou zde problémy,“ uvedl místostarosta. Dodal, že nové parkoviště povede k celkovému zlepšení bezpečnosti v dopravě.

„Několikrát jsem se účastnil s testu průjezdnosti na sídlištích a tím, že se uvolní ulice, zvýší se v tomto směru bezpečnost,“ doplnil Krejčíř.

Lokalitu v Albertově ulici vybrala radnice s ohledem na pozemky, které tam město vlastní. „Bohužel z dávné minulosti si neseme tíhu malého množství volných pozemků, protože byly ve velkém rozprodány,“ připustil místostarosta s tím, že radnice však chystá rozšiřování parkovacích míst i ve zbylých částech města.