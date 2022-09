„Nadále platí, že máme zájem na zvelebení Pionýrské louky a na jejím širším využití pro občany Kroměříže,“ uvedl místostarosta Karel Holík. Studie by měla být hotová do konce letošního roku.

Areál, který je v bezprostřední blízkosti Podzámecké zahrady, využívá hejtmanstvím zřizovaná Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, další kroměřížské školy a také někteří sportovci.

Stav vybavení i jednotlivých hřišť však není příliš dobrý. Odpovídá tomu, že v posledních letech zde neproběhly žádné zásadní opravy.

„Rada města Kroměříže již dříve oslovila vedení Zlínského kraje s nabídkou na jednání o Pionýrské louce. Nabídla několik možností řešení současné situace. Momentálně se jedná o možnosti dlouhodobého pronájmu areálu pro městem zřizovanou příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Kroměříže,“ připomněl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Bývalou kotelnu na Zacharu koupí město, pak ji zbourá. Co místo ní?

Rozsah potřebných úprav a náklady na tyto investice by měla určit výše zmíněná studie.

„Připravena bude tak, aby se jednotlivé úpravy daly realizovat po etapách,“ doplnil mluvčí. Město by kraji s ohledem na to, že by do areálu samo investovalo, platilo pouze symbolické nájemné v podobě jedné koruny ročně.

„Záměr podpořila mimo jiné sportovní komise, která je poradním orgánem městské rady. Zájem na rozvoji Pionýrské louky již vyjádřily také některé sportovní kluby, které areál využívají, například lukostřelci, a také oddíl rybolovné techniky Moravského rybářského svazu, který lokalitu také dlouhodobě využívá,“ uzavřel Holík.