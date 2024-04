Předpokládané náklady na stavbu chodníku jsou odhadovány na dva miliony korun. Kdy by stavba mohla začít?

Záměr už schválili městští radní. Na letošní rok jsou plánovány projekční a přípravné práce, a to včetně získání stavebního povolení.

„Pohyb v daném úseku ulice Kotojedská je nebezpečný pro chodce i cyklisty, kteří prochází či projíždějí po frekventované komunikaci a jsou ohrožováni množstvím automobilů. Nový chodník by výrazně zvýšil bezpečnost v této lokalitě,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

„Část nákladů by mohla pokrýt dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, žádost je nutné podat v příštím roce. Akce by poté mohla být realizována v roce 2026. Pokud budeme úspěšní při přípravě potřebné administrativy, nemusíme čekat na dotaci a mohli bychom stavbu chodníku zařadit už do rozpočtu města na příští rok,“ řekl místostarosta Karel Holík.

Chybějícím chodníkem v ulici Kotojedská se odbory městského úřadu zabývají už několik let. „Radnice si nechala vypracovat studii možného propojení města a místní části Kotojedy pro pěší a cyklistickou dopravu a zároveň napojení na plánovanou cyklostezku Kotojedy – Vážany,“ připomněl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Záměr jako celek však narazil na několik překážek, v dohledné době je tak zřejmě realizovatelná pouze zmíněná stavba chodníku po ulici Třasoňovu.

„Jako problém se ukazuje překonání železničního přejezdu, který se nachází v křižovatce, a navíc je poblíž dalšího přejezdu, železniční vlečky do areálu společnosti Navos. V blízkosti komunikace je vodní tok, což situaci také komplikuje. A komunikaci samotnou není možné do roku 2027 upravovat s ohledem na to, že ji Ředitelství silnic Zlínského kraje loni opravovalo z dotačních prostředků. V neposlední řadě město v daném území nevlastní potřebné pozemky,“ vyjmenoval Pecháček.