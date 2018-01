Kroměříž chce studii k organizaci dopravy v historickém centru

Kroměřížská radnice se chystá řešit mnohdy hodně komplikovanou dopravu a parkování v historickém centru města. Radní už kvůli tomu zadali studii, která by měla zmapovat stávající stav a navrhnout vhodná opatření.

Na Velkém náměstí v Kroměříži začal v pátek 18. srpna program letošních krajských dožínek: zahájil ho tradiční jarmark, v sobotu pak následuje kromě jiného také hlavní dožínkový průvod ulicemi města a předání věnce krajskému hejtmanovi jako hlavnímu hospoFoto: Deník / Pařenica Lukáš

„Doprava houstne a parkování ve městě je stále větším problémem. Rádi bychom, aby se historická část Kroměříže stala pro obyvatele i návštěvníky města přívětivější,“ přiznává kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Zpracovatelem studie je společnost Ateliér DPK z Brna: její pracovníci budou například sčítat automobily na čtyřech křižovatkách, posoudí jejich kapacitu a pořídí průzkumy parkování.

„Výsledkem by měl být návrh změn organizace dopravy na křižovatkách v ulici 1. máje a také návrh organizace parkovacích a odstavných ploch. Studie by měla být hotová do 29. června,“ dodal mluvčí radnice Jan Vondrášek. (hed)