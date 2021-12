„Jenže máme asi tři sta odběrných míst a než se dají dohromady informace o všech z nich, abychom vůbec mohli jít do výběrového řízení, tak by to trvalo velmi dlouho, proto jsme začali jen elektřinou. S tím, že později nakoupíme centrálně i plyn,” popisuje místostarosta Vratislav Krejčíř.

Kroměříž tak prozatím centrálně nakupuje pouze elektrickou energii.

„Na začátku jsme měli dvě možnosti. Buď nakoupíme za určitou cenu přes výběrové řízení, nebo to koupíme na burze, což nám v dané době vycházelo finančně nejlíp,” dodává Krejčíř.

V září tak následovala prvotní aukce, ve které se vítězným dodavatelem pro město stala společnost Alpiq Energy SE.

„V této aukci se vlastně vysoutěžil dodavatel, který nám za určitý koeficient bude tu energii dodávat. Tímto koeficientem se následně vynásobí cena, za kterou energii skutečně nakoupíme na burze,” vysvětluje místostarosta.

Město tak tímto způsobem pro roky 2022 a 2023 mělo nakoupit elektrickou energii nízkého napětí o celkovém množství 8 751,188 MWh a také 1 534,482 MWh elektrické energie vysokého napětí.

Pět fixačních kroků

Při samotném nákupu město využívá takzvaných pěti fixačních kroků.

„Pro představu, když nakupujeme celkem pět tisíc MWh za rok a máme pět fixačních kroků, tak nakupujeme po jednom tisíci MWh. Z těch pěti nákupů vám vyjde nějaká průměrná cena, za kterou nakonec energii koupíme. Nemůže se tedy stát, že jednou kliknu a podle toho se nám určí cena,” zdůraznil Krejčíř.

Nákup za pomocí těchto fixačních kroků je tak výhodný ve chvíli, kdy je cena energií na burze velmi vysoká, neboť se snižuje předchozími levnějšími nákupy.

K fixaci ceny mají na úřadě plnou moc dohromady tři lidé, se kterými může místostarosta Krejčíř nákupy konzultovat.

„Málokdo chce ale přijmout tuto zodpovědnost na sebe. Jsou za tím často neprospané noci, ale člověk u toho nemůže sedět pořád. Musel by to dělat jako svou práci, tak jako třeba burzovní makléři a v době poklesu prostě nakupovat. Je tam ale zase problém, že v momentě, kdy jsou extrémní výkyvy, tak vám burza nedá možnost nákupu a nenabídne cenu,” říká Krejčíř s tím, že stejně tak je možné nakupovat pouze v čase od 9 do 15 hodin.

Z dlouhodobého hlediska je podle Krejčíře nákup energií na burze pro město finančně výhodný.

„Kdybychom na burze nakupovali už na začátku roku, tak bychom dokázali ještě více peněz. Ale jelikož jsme začali až ke konci, tak je cena dražší. Pokud bychom ale to, co jsme tehdy vysoutěžili, porovnali s dnešními cenami, tak jsme uspořili 38 milionů korun,” vypočítává místostarosta.

Energie na rok 2023 za poloviční cenu

V současnosti už radnice nakupuje elektrickou energii na rok 2023.

„Momentálně nakupujeme za asi poloviční cenu oproti té dnešní. Už dělám fixační kroky, takže cena bude pro město velmi příznivá a ušetříme na tom asi ještě více než nyní,” odhaduje Krejčíř.

Vývoj na burze je však podle něj velmi nevyzpytatelný a nedovedou ho předpovídat ani odborníci.

„Často vám třeba řeknou, že se cena sníží, ale ona dva týdny roste až někam do výšin, kde by si ji dříve nikdo nedovedl představit. Predikce jsou ale obecně takové, že se cena bude neustále zvyšovat a musí se na to připravit nejen naše, ale i další města a domácnosti. Týká se to prostě všech,” varuje místostarosta.