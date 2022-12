„Kladli jsme důraz na zařazení co největšího počtu reálných investic a současné úspory na běžných výdajích v hospodaření města. Počítáme s tím, že během příštího roku budeme aktuálně reagovat a rozpočet případně upravovat,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).

Nové vedení města podle něj bude usilovat o to, aby Kroměříž ve srovnání s předchozími lety více investovala.

„Jako opoziční zastupitelé jsme nízké investice města kritizovali. Do návrhu rozpočtu na příští rok se nám podařilo i přesto, že jsme se funkce ujali teprve 20. října, vygenerovat oproti letošnímu rozpočtu více volných zdrojů na investice, které by tak v roce 2023 měly být oproti letos proinvestované částce asi o 38,5 milionu korun vyšší. Považuji to za významný nárůst. Současně jsme optimalizovali výdajovou stranu rozpočtu na úrovni běžných výdajů, které po projednání vykazují nižší nárůst než běžné příjmy,“ dodal Opatrný.

Největší investiční akcí v příštím roce bude loni zahájená oprava domu bývalé okresní vojenské správy, kterou město přebudovává na startovací byty pro mladé lidi a pro soběstačné seniory. V rozpočtu se na tuto akci počítá s částkou 62 milionů korun. Více než patnáct milionů korun pak půjde na rekonstrukce chodníků v ulicích Tovačovského, Bílanská, Albertova, Zborovská a Švabinského.

„Radnice myslí i na úspory energií, když uvolnila jedenáct milionů korun na přípravu a instalaci fotovoltaiky na městské budovy,“ doplnil mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Devět milionů korun dále zastupitelé vyčlenili na stavbu útulku pro kočky a skladovacích prostor města v lokalitě Čápka. Stejná částka půjde i na opravy v domově pro seniory ve Vážanech, 8,4 milionu korun na zabezpečení infrastruktury pro digitální služby města a 8,1 milionu korun je určeno na propojovací komunikaci a úpravu parkování v ulici Zborovská.

„K úsporám energií by měla vést i oprava stávající budovy městské policie na Velkém náměstí za sedm milionů korun, a rekonstrukce kotelny Domu kultury za 6,5 milionu korun. Na šest milionů korun vyjde rozšíření sociálně terapeutických dílen Hanáček,“ vyčíslil mluvčí s tím, že se počítá také se splátkou úvěru 2,1 milionu korun a půjčky ze Státního fondu životního prostředí ve výši 2,23 milionu korun, kterou si město bralo na opravu strojovny zimního stadionu. Na konci roku 2023 tak bude Kroměříž dlužit necelých 20 milionů korun.

Kritika z opozičních lavic

„Poprvé plánované výdaje rozpočtu města převýšily jednu miliardy, přesně 1,049 miliardy se schodkem 97 milionů. Interpretaci vedení města s vyššími „plánovanými“ investicemi je nutné brát s rezervou, protože se nikdy nepodaří dotáhnout všechny investice a přesouvají se na další rok,“ komentoval opoziční zastupitel Vratislav Krejčíř (Piráti).

„Do toho má město ještě o 117 milionů vyšší příjem. To není opravdu na chlubení. Rozpočet byl schválen současnou koalicí s podporou SPD. Piráti tento rozpočet nepodpořili,“ připomněl Krejčíř.

„Co mě ale hlavně mrzí, že současná koalice nenašla mezi jednou miliardou navíc 100 tisíc korun pro navýšení podpory paliativní péče. Jen z důvodu, že to navrhla opozice. Tito lidé si to zaslouží, zde není na politikaření prostor,“ narážel zastupitel na jeden z bodů čtvrtečního zasedání zastupitelstva, kolem kterého se strhla dlouhá debata.

Zatímco koalice navrhovala uvolnit 200 tisíc korun na financování paliativní péče, opozice navrhovala tuto částku navýšit nejprve o tři sta tisíc a následně o sto tisíc. Zastupitelé však nakonec odhlasovali uvolnění prvotně plánovaných 200 tisíc korun s tím, že vedení města vypracuje analýzu, jaká je aktuální situace a případně v průběhu příštího roku přijde s rozpočtovým opatřením navyšujícím tuto částku.

Jaký rozpočet měla Kroměříž letos?

Na letošní rok si radnice naplánovala rozpočet s příjmy 834,4 milionu korun a s výdaji 991,7 milionu korun. Plánovaný schodek ve výši 157,3 milionu korun chtělo město pokrýt z úspor z předchozích let.

Podle vedoucího finančního odboru Radima Hlaváče má rozpočet po úpravách příjmy 846,6 milionu korun, výdaje 908,2 milionu korun a schodek 61,6 milionu korun. Podle upraveného rozpočtu by letos mělo být proinvestováno 177,1 milionu korun.