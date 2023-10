Vánoční trhy v Kroměříži nazvané příznačně Šťastné a veselé nebudou chybět ani letos. Velké náměstí obsadí od 9. do 21. prosince. Předcházet jim bude tradiční rozsvícení vánočního stromu s adventním jarmarkem, které je naplánováno na čtvrtek 23. listopadu.

Adventní jarmark na Velkém náměstí v Kroměříži v roce 2022. | Video: Deník / Dominik Pohludka

Rozsvícení vánočního stromu bude pomyslným zahájením Adventu ve městě. Letos se ponese v duchu tradičních českých Vánoc jako od Josefa Lady.

Organizátoři si připravili vánoční program pro celou rodinu. Na pódiu se představí Albertík a jeho Vánoční maskotí kamarádi, zpěvačka Marta Vančová, ponocný, cimbálová muzika Studánka, andílci s čertíky a sněhulák Kulička.

Koncert rakouského orchestru připomene výročí říšského sněmu v Kroměříži

Nedílnou součástí programu bude pak v 16.30 samotné rozsvícení vánočního stromu starostou města Tomášem Opatrným. Součástí bude tradičně adventní jarmark. Celý program uzavře koncertem kapela Ukulele Orchestra jako Brno se světovými rockovými a popovými hity v netradičním podání.

Šťastné a veselé

Oblíbené vánoční trhy s názvem Šťastné a veselé pak odstartují o dva týdny později, v sobotu 9. prosince. Také letos se mohou návštěvníci Velkého náměstí těšit na bohatou světelnou výzdobu a pestrý program.

Trhy zahájí Andělé na chůdách a populární písničkář Pokáč. Na zlatou neděli 17. prosince zase vystoupí ABBA revival band. V plánu je ale i tandemová řezbářská show Angel Wings.

VIDEO: Videomapping při zahájení trhů Šťastné a veselé v roce 2022:

Zdroj: Dominik Pohludka

Chybět nebude ani dvacítka prodejních stánků s vánočním sortimentem, drobnými dekoracemi či ozdobami, ale také občerstvením. Stánky budou otevřeny vždy od pondělí do čtvrtka od 11 do 19 hodin, od pátku do neděle pak od 10 do 20 hodin.

Adventní koncerty v Domu kultury

Kromě trhů se mohou Kroměřížané těšit také na sérii čtyř adventních koncertů v Domě kultury, které jsou ve městě neodmyslitelnou součástí předvánočního času. Připraveny jsou koncerty písničkářky Radůzy, kapely Olympic, Tomáše Kluse a show s hudbou kapely Pink Floyd.

Adventní koncertní čtyřlístek zahájí v neděli 26. listopadu vystoupení Radůzy. Majitelka několika cen Anděl, hudebnice, zpěvačka, skladatelka, jejíž hudební nosiče lámou rekordy v prodejnosti, představí společně se svou kapelou průřez dosavadní tvorbou.

Advent v Kroměříži zpříjemní koncerty Radůza, Tomáš Klus i legendární Olympic

Na 4. prosince je pak připravený unikátní projekt především pro milovníky legendární skupiny Pink Floyd. Představení The Dark Side of the Moon Filipa Benešovského a Tomáše a Michala Kašparových, který představí show plnou skvělé hudby, velkolepých efektů, fascinujícího kvadrofonního zvuku a velkých pěveckých výkonů.

Přijede Olympic i Tomáš Klus

Na třetí adventní neděli 10. prosince je v plánu vystoupení kapely Olympic. „Ta představí na pódiu Domu kultury své největší hity a připomene, že je na české hudebních scéně již neuvěřitelných 60 let. Diváci se mohou těšit na velkolepou scénu a show, která se nebude jen tak opakovat,“ uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

V pátek 15. prosince dorazí do Kroměříže Tomáš Klus s koncertem Vánoce 365 dní v roce. „Série koncertů oblíbeného hudebníka a Cílové skupiny se vynasnaží zpříjemnit všem čas adventní. Kromě písní ryze vánočních přiveze verbálně hudební show plnou zvratů, střetů a komických vhledů na úrovni,“ dodala Kučerová.

Rozsvícení vánočního stromu a adventní jarmark

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

KDY: čtvrtek 23. listopadu

VSTUPNÉ: zdarma

PROGRAM:

15.30 Tradiční české Vánoce - zahájení programu

16.30 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

16.40 Tradiční české Vánoce - pokračování programu

18.15 Ukulele Orchestra jako Brno - koncert

* adventní jarmark od 9 do 18 hod

Vánoční strom v Kroměříži v roce 2022.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Vánoční trhy Šťastné a veselé

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

KDY: 9. prosince – 21. prosince

VSTUPNÉ: zdarma

* stánky budou otevřeny vždy od pondělí do čtvrtka od 11 do 19 hodin, od pátku do neděle pak od 10 do 20 hodin.