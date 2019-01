Kroměříž - Mnohem přehlednější se stane křižovatka v kroměřížské místní části Kotojedy směrem z města. Zanedlouho tady totiž vyroste kruhový objezd za několik desítek milionů korun.

Stavba rondelu. | Foto: DENÍK/Matej Slávik

Celá stavba by měla podle mluvčího Zlínského kraje Patrika Kamase začít příští rok. „Do kruhového objezdu a s ním související komunikace bude třeba investovat asi dvaatřicet milionů korun. Patnácti miliony přispěje město Kroměříž, zbytek dofinancuje Zlínský kraj,“ vyčíslil Kamas.

Než však začnou dělníci pracovat na samotném kruhovém objezdu, který ulehčí řidičům mířícím do Kvasic, Těšnovic nebo třeba Vážan, bude třeba vyřešit odpadní stoky.

„Musíme udělat dešťovou kanalizaci a teprvé poté začne stavba samotného rondelu, který bude mít čtyři paprsky. Souběžně s ním budeme opravovat i část obrubníků v Kotojedech,“ popsal starosta Kroměříže Miloš Malý.

Na rondel se už nyní těší někteří řidiči, kteří křižovatkou projíždějí i několikrát týdně. „Jezdívám tudy třeba do Zlína nebo Otrokovic a přijde mi to nepřehledné. Já jsem v podstatě vždycky na hlavní, ale ti, co jedou odjinud, mají podle mě co dělat,“ míní například Stanislav Horanský z Kroměříže.

Stejnou radost však nesdílejí přímo obyvatelé Kotojed. „Dopravu to určitě nezklidní, takže od toho nic dobrého neočekávám. Pitári tudy budou jezdit pořád, ty by odvedla jedině dálnice,“ zhodnotila například Jaroslava Rakušanová.

„V Kotojedech bude pořád kvůli dopravě velký hluk, mně se otřásá celý dům a všechno mi uvnitř drnčí. Je to horší než hluk ze střelnice, ten mi tolik nevadí,“ dodala Rakušanová.