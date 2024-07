Černá nebo červená? Odpověď na otázku, která ze šipek na dopravní značce dává přednost v jízdě protijedoucímu autu, neznají ani někteří řidiči. Děti v Holešově se to ale mohou naučit správně a včas, díky dopravnímu značení na hřišti v Americkém parku.

Členové spolku Proud značky osadili před pár dny, necelý rok poté, co hřiště slavnostně otevřeli. Dávají to do spojitosti s bezpečnostní kamerou, která na hřiště dohlíží. I ta přibyla teprve nedávno a je přímo napojená na služebnu městské policie. „Díky tomu jsme se mohli pustit do dalšího zvelebení dopravního hřiště,“ potvrzuje předseda spolku Jakub Nevřala.

Hřiště vybudovali na původní asfaltovém hřišti, které v Americkém parku bylo. Město jej nechalo vyčistit, spolek opatřil povrch nástřikem, vyznačil cesty, křižovatky i odbočovací pruhy či přechody pro chodce. Prostor je volně přístupný a vhodný pro děti na odrážedlech, koloběžkách i kolech. Nebo pro pěší.

I když to není hřiště certifikované, představu o bezpečném pohybu v dopravě dětem dát může. „Rozhodně ano, není to prostor na školní výuku, ale rodiče tady děti základní věci naučit mohou,“ říká krajský koordinátor Besipu Zdeněk Patík. A přidal apel na rodiče, aby děti učili nosit cyklistické přilby. "Děti bez přilby vidíme pořád hodně často," dodal.

Bezpečí Amerického parku

Takto koncipovaných hřišť zná ve Zlínském kraji více, namátkou ve Slavičíně či Strání-Květné.

Výhodou holešovského hřiště je jeho umístění v parku, kde jsou různé povrchy a přírodní nerovnosti, včetně nízkého kopce. Jezdit mohou děti prakticky v celém areálu. Zároveň je park jeho prokletím, láká totiž skupiny sociálně nepřizpůsobivých lidí a cesta k dopravnímu hřišti vede kolem laviček, na nichž tráví čas.

„To je problém, se kterým se potýkají všechna města. Ale tím, jak park ožívá a prosvětluje se, potíží ubývá,“ říká Nevřala.

Členové spolku místo zvelebují od roku 2011. Za tu dobu tady přibyly dřevěné sochy od budoucích řezbářů z průmyslovky v Bystřici pod Hostýnem, květinová výzdoba nebo hřiště s průlezkami a houpačkami. V současné době spolek čeká na vyhodnocení žádosti o dotaci, která by umožnila větší revitalizaci Amerického parku. Rozhodnutí má padnout ještě před koncem roku.

