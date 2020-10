Malá Nikolka se pro krasobruslení rozhodla ve svých sedmi letech.

„Jednou jsme se stavili na zimním stadionu v Uherském Brodě. Holčičky vycházely z šaten v šatičkách a bruslích. Moc se mi líbilo, co jsem viděla. Naléhala jsem na maminku s nevlastním taťkou, aby mě taky naučili bruslit,“ vzpomíná Nikola.

Osudová náhoda

Rodiče si původně mysleli, že se Nikolka pouze naučí bruslit. Jenže ona si nenechala svůj sen vzít. Netrvalo dlouho a rodina vyrazila do Brna koupit krasobruslařské brusle.

„Hned je Nikolka šla vyzkoušet. U mantinelu stál pán, pořád ji sledoval, a když pak přišel za námi, zjistili jsme, že je to pan Březina, otec dvou českých reprezentantů v krasobruslení. Začali jsme s ním jednou týdně spolupracovat. Jezdili jsme kvůli tomu do Brna. Radil nám,“ vypráví rodiče. Nikolka však většinu času strávila trénováním v Brumově – Bylnici za Krasoklub Valašské Klobouky.

Šaty podle hudby

A pak přišla velká chvíle.

„Svůj první závod jsem jela na hudbu Hallelujah. Bylo to teprve po dvou měsících, co jsem se naučila trochu obstojně bruslit,“ říká talentovaná Nikola, která získávala taneční průpravu již od tři a půl let v baletu a později art tanci ve Zlíně. Choreografie a hudba je důležitým faktorem, který ovlivňuje podobu šatů, jež Nikola při svých vystoupeních obléká. Například letos bude tančit na hudbu z filmu Princ z Persie. „Volili jsme černo zlaté šaty, na zádech budu mít namalovanou dýku,“ pochlubila se.

Nikola se neustále zlepšuje. Nyní, ačkoliv spadá do nižší kategorie, bude ve svých jedenácti letech závodit v kategorii žaček, která je určena dívkám mezi 12. a 15. rokem života.

Za jejím úspěchem stojí nesmírná dřina a hodiny tvrdé práce. „Trénuji dvě až tři hodiny denně. Nových prvků se nebojím. Jdu do toho po hlavě. Sem tam nějaký pád samozřejmě je. Jednou bych chtěla zvládnout čtverný skok a reprezentovat Českou republiku na velké olympiádě,“ sní Nikola.

Za ledem do Bulharska

Zda se jí přání vyplní, se teprve uvidí. V současnosti však krasobruslařům, stejně jako ostatním sportovcům, zkomplikovala přípravy pandemie onemocnění covid-19. Nejprve Nikole zrušili první závody letošní sezony v Brně a Ostravě, nyní byl z nařízení vlády uzavřen celý zimní stadion. Nikola se proto rozhodla odjet do Bulharska, kde - v Sofii - v listopadu absolvuje mezinárodní závody, ve kterých bude reprezentovat Českou republiku. Závody se uskuteční v termínu od 10. do 15. listopadu. Živé vysílání bude i na internetu. Hned 19. listopadu se přesunuje na další závody.

Přípravu Nikola v Bulharsku ještě víc zintenzivnila, věnuje jí veškerý volný čas. Nezapomíná však ani na učení. Zatímco děti na distanční výuku najeli teprve před dvěma týdny, Nikola je na tento způsob výuky zvyklá.

"Chtěla bych všem ve škole ve Valašských Kloboukách moc poděkovat, že mi pomáhají vše skloubit dohromady. Ovšem děkovat musím i sponzorům HC Brumov za poskytnutí ledové plochy. Nic z toho by se však nedostalo bez pomoci rodiny," vyjadřuje své díky pokorně Nikola Fojtíková.