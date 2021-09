Odpoledne přišli na řadu nováčci, kteří se před zraky svých partnerů a příbuzných účastnili slavnostního aktu složení služebního slibu. Jednalo se celkem o 55 hasičů, kteří nastoupili do služebního poměru v průběhu let 2019, 2020 a 2021.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.