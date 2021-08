Mezi lídry kandidátek jsou dvě ženy a čtyři muži. Nejmladším lídrem na kandidátkách je komunistická Marie Pěnčíková. Naopak nejstarším lídrem, který má zároveň i nejvíce politickými zkušenostmi je Alena Gajdušková z ČSSD.

Znovu do čela sněmovny

Radek Vondráček, ANO, okres Kroměříž, narozen: 1973

Vítěznou stranu z posledních parlamentních voleb ANO povede i letos do bojů o křesla v PS PČR Radek Vondráček. Ten zastává v současnosti pozici třetího nejvyššího ústavního činitele – funkci předsedy PS PČR. Ve sněmovně je od roku 2013. Od té doby se dopustil několika kontroverzních činů.

Kritizován byl například za to, že po jednom z večírků ve sněmovně vyskočil na řečnický pultík a zahrál několik písní na kytaru nebo za nevhodné gesto (zdvižený prostředníček, pozn. redakce) směřované jednomu z kolegů v průběhu jednání sněmovny. Spekulovalo se také o jeho údajné spolupráci s dvojicí odsouzených kroměřížský lichvářů.

Z podstaty své funkce se během let setkal s nejrůznějšími velvyslanci, diplomaty, zahraničními protějšky. Jednou z posledních významných návštěv bylo setkání s běloruskou opoziční političkou Svjatlanou Cichanouskou. Vyslal tím jasný signál podpoře běloruské opozice bojující proti diktátu současného prezidenta Alexandra Lukašenka.

Politička každým coulem

Alena Gajdůšková, ČSSD, okres Zlín, narozena: 1954

V čele kandidátky v současnosti druhé koaliční strany ČSSD stane poslankyně Alena Gajdůšková. I ona má za sebou velmi bohatou politickou minulost. Kromě PS PČR byla zvolena za volební obvod č. 78 – Zlín senátorkou.

V této funkci strávila dvě volební období. Tedy dlouhých 12 let. Ze všech lídrů kandidátek ve Zínském kraji je nejdéle působící političkou.

I přesto je přesvědčena, že má voličům stále co nabídnout. Jako vystudovaná pedagožka měla vždy blízko k dětem a mládeži, kterou vždy podporovala a snažila se je zapojit do veřejného života. I to je důvod, proč obdržela od České rady dětí a mládeže cenu Přístav.

Proevropský Benešík

Ondřej Benešík, koalice SPOLU, okres Uherské Hradiště, narozen: 1976

Pro letošní parlamentní volby se i některé velké politické strany spojily v koalici. V roce 2017 ve Zlínském kraji třetí nejúspěšnější strana KDU-ČSL půjde do voleb s ODS a TOP 09.

V čele kandidátky bude stát Ondřej Benešík (KDU-ČSL). Mimojiné člen úzkého vedení strany, bývalý starosta příhraniční obce Strání, propagátor a zastánce Evropské unie.

I proto se stal v listopadu 2017 předsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti.

Třaskavé uskupení

František Elfmark, Piráti a STAN, okres Uherské Hradiště, narozen: 1978

V čele společné kandidátky Pirátů a Starostů stane rodák z Uherského Hradiště František Elfmark (Piráti). Od roku 2017 je i Elfmark zvoleným poslancem. Od roku 2014 se také angažuje v komunální politice.

Nejprve v letech 2014 – 2018 coby radní pro oblast životního prostředí, sociální oblast a zdravotnictví, poté pouze jako zastupitel. Životnímu prostředí se Elfmark věnuje také na půdě PS PČR. Obzvláště odpadovému hospodářství.

V letošním roce například vešel v platnost nový odpadový zákon, který výrazně zpřísňuje obcím a městům podmínky uskladňování komunálního odpadu. František Elfmark jej považuje za nutný kompromis, který však není zcela podle představ Pirátů.

Mladá komunistická krev

Marie Pěnčíková, KSČM, okres Kroměříž, narozena: 1979

Poslanecký post bude obhajovat také Marie Pěnčíková z KSČM. Mimo jiné také zastupitelka Morkovic – Slížan na Kroměřížsku. Právě úspěšná kandidatura do Morkovického zastupitelstva v roce 2006 ji přivedla do světa politiky.

Do PS PČR poprvé vstoupila už v roce 2013. V následujících volbách však svůj mandát obhájit nedokázala a stala se první náhradnicí. O rok později (2018) však její stranický kolega složil funkci poslance a Pěnčíkové se otevřela cesta zpět do sněmovny.

Nová tvář ve sněmovně? Možná

Vladimír Zlínský, SPD, okres Zlín, narozen: 1964

Divokou kartou letošních voleb je lídr kandidátky SPD Vladimír Zlínský. Strana, jejíž předseda Tomio Okamura byl zvolen v roce 2012 senátorem za Zlín, „obsadila“ v posledních parlamentních volbách ve Zlínském kraji symbolickou stříbrnou příčku. Svůj hlas jí dalo 13 procent voličů a SPD si tak vydobyla za Zlínský kraj dva poslanecké mandáty.

Nelze však říct, že je Vladimír Zlínský politikou zcela nepolíben. Je členem zlínského zastupitelstva a vloni už dokonce vedl SPD do krajských voleb.

I zde získal mandát krajského zastupitele. Aktivně přispívá do některých médií. Je lékařem, který působil i v krajských nemocnicích v Kroměříži, Zlíně či Uherském Hradišti. Nyní působí v soukromém zdravotnickém zařízení.

Výsledky parlamentních voleb v roce 2017 ve Zlínském kraji:

Ve Zlínském kraji v posledních volbách zvítězilo hnutí ANO s téměř 29 procenty hlasů. Na druhém místě se umístila SPD s necelými 13 procenty, na třetím místě pak na Moravě už tradičně velmi silná strana KDU-ČSL s 11 procenty. Následovaly ODS s 10 procenty, Piráti s 8,43 procenty, KSČM s 7,01 procenty, ČSSD s 6,94 procenty a STAN s 5,82 procenty. Ve Zlínském kraji naopak propadla a ani zdaleka neatakovala pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do PS PČR TOP 09. Ta od voličů získala jen 2,86 procent.