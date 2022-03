I po více jak týdnu provozu, tak na místo přicházejí převážně lidé, kteří v kraji mají zázemí, tedy rodinu či známé, kteří jim s prvním ubytováním pomáhají. Části uprchlíků pak zařizují ubytování dobrovolnické organizace a sami starostové. Za jakých podmínek a zda jim stát proplatí jejich náklady, ale dosud není jasno.

„Zatím byla pomoc živelná a všem, kteří ubytování potřebovali, jsme ho zajistili. A to i díky vlně solidarity od lidí, která je ve Zlínském kraji obrovská a za kterou bych chtěl velmi poděkovat. Z dlouhodobého pohledu to ale není udržitelné a potřebujeme od vlády vědět, jakým mechanismem lidi z Ukrajiny ubytovávat a integrovat je do společnosti.

Teď už je to i otázka financí a náklady, které si uprchlická krize vyžádá, budou vysoké. Je nepřijatelné, aby je vláda přenášela na kraje a obce, tak jako dosud,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Kraj zatím nemůže garantovat organizacím ani soukromým subjektům úhradu nákladů v souvislosti s ubytováním uprchlíků.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině odbavilo za 12 dní přes 4 200 lidí

Jak se bude dál situace vyvíjet a jaké pro to budou stanovena pravidla, o tom by měla jednat vláda ve středu. Podle zlínského hejtmana zatím není koordinovaný ani rozvoz lidí v rámci republiky. Zlínský kraj podle něj zatím požádán nebyl, aby přijal uprchlíky z jiných krajů.

„Očekáváme, že to stát vezme do rukou a řekne, jaký maximální počet lidí je republika schopna pojmout. Podle dosavadních informací, by měl náš kraj v případě celkového počtu 150 tisíc ukrajinských uprchlíků v Česku, přijmout sedm tisíc lidí. Kolik jich tady ale nyní je, nevím a nikdo mi to není schopen říct. Vím jen počet, který prošel zlínským KACPU a to jsou zhruba čtyři tisíce osob. Podle teoretického propočtu nám tak zbývá ubytovat tři tisíce lidí a věřím, že o ně jsme schopni se postarat, aniž bychom budovali provizorní ubytování v tělocvičnách nebo jiných zařízeních,“ potvrdil Holiš a dodal: „Stát musí jasně říct, jakým způsobem se kraje k ubytování mají postavit. Snad se to zítra rozhodne, protože tato debata běží už třetí týden. Teprve pak můžeme jít za provozovateli ubytování a začít se s nimi bavit o nájmu a konkrétních podmínkách.“

Podle hejtmana zatím lidé v území pomáhali nezištně

„Dobrovolně ve svých domovech ubytovávali příchozí z Ukrajiny a za to jim patří velké poděkování,“ zdůraznil hejtman.

„Dokud ale nemáme informace od vlády, stále platí: kdo lidi ubytoval, ten náklady hradí. Tak to prostě zatím je, i když se mi to nelíbí. I starostové zatím náklady platí ze svých rozpočtů, z toho co si zastupitelstva odsouhlasila,“ doplnil.

Podle vedení hejtmanství nastává další problém, a tím je doba, po kterou budou utečenci ubytováni.

„Zatím nevíme a nedá se ani předvídat, jak dlouho tato krize potrvá. Blíží se letní sezóna a hoteliéři se samozřejmě ptají, na jak dlouhou dobu je ubytování potřeba. Osobně bych už udělal opatření, které by se v čase třeba i vyvíjelo, ale teď přešlapujeme na místě a čekáme na rozhodnutí vlády. To není šťastné,“ uzavřel hejtman.

Podle informací hejtmanství, je ve Zlínském kraji aktuálně volná ubytovací kapacita přibližně 900 lůžek.

„Jde o databázi hasičského záchranného sboru, kterou doplňuje ze svých zdrojů kraj a další subjekty,“ vysvětlil Radim Holiš.