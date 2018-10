Kraj trvá na nemocnici ve Zlíně-Malenovicích

Kraj oznámil, že již zadal za dva miliony korun vypracování studie pro výstavbu nové zlínské nemocnice. Měla by vyrůst vedle nákupního centra ve Zlíně-Malenovicích.

Pozemek pro stavbu nové krajské nemocnice v Malenovicích.Foto: Deník / Jan Karásek

Několikamiliardový projekt by mohl být hotový v řádu let.

Podle hejtmana Jiřího Čunka by pak na pozemcích po nynější nemocnici měla pokračovat zástavba obytné čtvrti Zálešná.

„Zároveň by tam dle mého měly být i sociální objekty. Když to půjde dobře, tak projektovat budeme dva roky a stavět budeme také dva roky, takže máme dost času na to, abychom se s městem připravili na to, co ve stávajícím areálu bude,“ komentoval včera Čunek.



Podle něj lokalitu Malenovice preferují i odborníci, také z důvodu dobré dopravní dostupnosti pro pacienty ať už se jedná o vlak, trolejbus či parkování, ale i lepší prostorové možnosti. Hejtman však zároveň zmínil, že zbývá i několik málo procent pro variantu, že by se nová nemocnice vystavěla v areálu stávající nemocnice za hlavní branou.

„Pokud bude město Zlín hejtmanstvím osloveno, určitě s ním bude jednat. Už proto, že se jedná o zdravotnické zařízení na jeho území. Už dříve město Zlín vyjádřilo podmínku, že nemocnice musí zůstat na jeho území,“ reagoval mluvčí města Zdeněk Dvořák.



Podle Jiřího Čunka nebudou problémy s výkupem pozemků v Malenovicích. Všichni majitelé pozemků prý mají dostat stejnou částku, která byla odhadnuta dle tržní ceny.



„Máme velkou radost z toho, jak ti majitelé pozemků k nám přistupují, že nás v zásadě nikdo nevydírá. Všichni oceňují, že získají jednu cenu. To znamená, že nepůjde o cenové rozdíly,“ vysvětlil hejtman Čunek.



Pouze v případě církevních pozemků je podle Čunka možné, že nepůjde o prodej, ale o směnu parcel.



Po dobu výstavby nové nemocnice se bude kraj starat současně i o stávající KNTB. Bude se prý držet plánu nezbytných oprav a rekonstrukcí.



Dočká se jich i centrální příjem a traumatologie. Nákupy se budou týkat i nového přístrojového vybavení.



„Co se týká oprav jednotlivých pavilonů, tak ty budou také nějak pokračovat, ale pouze v nezbytné míře, abychom tam zbytečně neinvestovali,“ má jasno hejtman. „Budeme normálně stavět, stávající nemocnice nebude o ničem vědět a pak se jenom přestěhuje,“ plánuje zlínské hejtmanství.

JE TO OPRAVDU MOUDRÝ NÁPAD?



Hejtmanovo nadšení však není všemi sdíleno.

„Je moudré postavit nemocnici na koridoru dálničního přivaděče a železnice v místě velké zátěže hlukem i exhalacemi a zahustit v tomto místě již tak hustou dopravu? Můžeme si dovolit zabetonovat zbytek velmi úrodné půdy v říční nivě Dřevnice, kde je doposud ovocnářská školka? Skutečně si musíme zabetonovat i ten zbytek země, který zadržuje vodu v této oblasti?“ ptá se pacientská ombudsmanka Alena Gajdůšková.



Podle ní původní a stále platný generel koncepce rozvoje KNTB počítal s výstavbou nového objektu právě ve stávajícím areálu.