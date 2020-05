„Jde o největší investiční projekt v historii Kroměřížské nemocnice za více než 1 miliardu korun, který s sebou přinese zásadní modernizaci nemocnice a výrazné zkvalitnění nemocničních provozů, tak aby odpovídaly požadavkům 21. století,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„Pokud vše půjde dobře, s realizací první etapy bychom mohli začít do dvou, tří let,“ uzavřel hejtman Jiří Čunek.

Původně byla v plánu pouze rekonstrukce operačních sálů, což by stálo více než 100 milionů korun. Ukázalo se ale, že by se tím nezměnilo to zásadní, co nemocnice postrádá, tedy logistika pacienta a návaznost jednotlivých medicínských procesů. To centralizace do budovy A vyřeší.

Zvýšení kvality poskytované péče

To, že bude zdravotní péče soustředěna na jednom místě a mezi jednotlivými provozy nemocnice se bude možno přesouvat „suchou nohou“, umožní zvýšit produktivitu a kvalitu poskytované zdravotní péče.

Díky kratším vzdálenostem se budou moci lékaři, zdravotní sestry i další personál pružněji přesouvat tam, kde jsou potřeba. Tím se naplní princip, že lékař má chodit za pacientem, a nikoliv naopak. V novém monobloku bude také důsledně dbáno na to, aby byly striktně odděleny trasy ambulantních pacientů od hospitalizovaných a ti se tak vzájemně nepotkávali.

„Na lůžkových odděleních bude každý pokoj primárně určen pro dva pacienty s tím, že v případě potřeby se může přizpůsobit na jednolůžkový pokoj, bez jakýchkoliv konstrukčních změn. Každý pokoj bude mít své vlastní bezbariérové sociální zařízení,“ uvedl Jan Vandík z oddělení komunikace Krajského úřadu.

Pro maminky větší komfort

V novém centralizovaném monobloku se počítá například i s rozšířením gynekologicko-porodnického oddělení a novorozeneckého oddělení.

„Rodičkám nabídne komfort v podobě pobytu na pokoji hotelového typu, kde budou moci zůstat po celou dobu hospitalizace, a to i s rodinnými příslušníky,“ dodal dále Vandík.

V souvislosti s rozšířením budovy A je v plánu také vytvoření hlavní areálové komunikace v jižní části areálu, s napojením na ulici Albertovu a Havlíčkovu, kam má být přesunuto hlavní těžiště dopravy.

To by umožnilo vznik nového hlavního křídla nemocnice se severním hlavním vstupem, v jehož blízkosti by mohly vzniknout autobusové zastávky i velkokapacitní parkoviště pro pacienty a personál.

Přemístěním komunikací do jižní části areálu by rovněž došlo ke zklidnění provozu v ostatních částech areálu nemocnice, kde by se venkovní plochy do budoucna mohly využít jako místa pro odpočinek a relaxaci.