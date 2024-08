V holešovské průmyslové zóně pro něj mají blokovanou více než patnáctihektarovou parcelu. Nápad, který se zatím ukrývá pod pracovním názvem Technologické a vzdělávací centrum, vítají i výzkumníci, firmy, Besip či záchranáři. Ti všichni se podílejí na jeho přípravách.

Kraj kromě do detailu rozpracovaného nápadu dodá i část peněz na výstavbu centra, provozovat ho však nebude. To by měla dělat soukromá společnost. „My zůstaneme spoluvlastníky, abychom neztratili kontrolu nad tím, že bude centrum pro všechny a ne jen pro určitou skupinu uživatelů,“ říká náměstek hejtmana Lubomír Traub (ODS).

Podobné zařízení, na kterém mohou trénovat jízdu i řidiči záchranářských vozů, v kraji nikdy nebylo. Například řidiči sanitek přitom musí absolvovat výcvik alespoň jednou ročně. „V současnosti kvůli tomu jezdíme do Jihlavy jak na silniční tak i terénní polygon,“ popisuje ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Josef Valenta.

Výcvik je dvoudenní, aby bylo možné zajistit služby, zvládne se v jednom roce proškolit vždy jen část řidičů. „Mít podobné zařízení v kraji by nám ušetřilo čas i prostředky,“ dodává Valenta.

I pro běžného řidiče je to jedinečná šance naučit se, jak řešit krizové situace. „A především, jak jim předcházet v provozu,“ potvrzuje krajský koordinátor Besipu Zdeněk Patík. A přidává vzpomínku na dobu před patnácti a více lety, kdy s pomocí hladké fólie stavěl záchranářům dráhu pro nácvik zvládání smyku. „To ale šlo jen do doby, než přišly vozy se systémem ABS,“ usmívá se Patík.

Aquaplaning nebo jízda mezi překážkami

Nová dráha by byla vybavená smykovou deskou, dal by se tady simulovat aquaplaning, cvičit jízda mezi překážkami, prudké brždění nebo třeba projíždění zatáček či horizontů. Využívat by jej mohly firmy, které zaměstnávají řidiče z povolání, tréninkové jízdy by se hodily pro čerstvé absolventy autoškol nebo seniory. V bezpečnosti provozu by se to mělo odrazit. „V Karlových Varech se proškolování řidičů věnují už několik let a na statistikách nehod je to znát,“ potvrzuje Traub.

Projekt však bude mít ještě druhu rovinu. Do vozovky se dá umístit množství čidel pro snímání dat, která pak budou využívat vysokoškolská výzkumná pracoviště nebo vývojáři ve firmách. Zájemci už se hlásí. Třeba ti, kteří vyrábějí či zdokonalují ložiska a potřebují měřit valivý odpor, testovat se tady dají technologie pro řízení autonomních vozidel, změny materiálů při tření nebo v různé teplotě a zátěži.

Miliardová investice je pro samotný kraj příliš

Podle odhadu jde o investici za miliardu korun. Kraj ale počítá s tím, že se vysoké náklady vrátí do území. Projekt má ambice poskytnout zázemí nejen v rámci Moravy, ale i pro Slovensko, přilákat investice firem, které využijí možnosti výzkumu. Na to se váže vznik pracovních míst nebo vyšší poptávka po službách.

Aby byl odolný vůči povolebním změnám ve vedení kraje, přizvalo to současné do pracovní skupiny nejen odborníky, ale také zástupce všech politických stran, které tvoří zastupitelstvo. „Je to projekt rozhodně zajímavý a pokud bude jasně doložená spolupráce soukromých subjektů a univerzit, pak by smysl měl,“ reagoval opoziční zastupitel Pavel Botek (KDU-ČSL). „Vždycky je ale potřeba hodnotit vyváženost cena výkon, protože miliardová investice je vysoko nad rozpočtovými možnostmi kraje.“

