Kostely jsou tradičně veřejnosti otevřeny od května do září – a to vždy o sobotách, nedělích a svátcích. V letních měsících - od června do září - jsou přístupné od úterý do neděle a také o státních svátcích.

Výstaviště se změnilo v království přírody, Kroměříž patřila myslivcům

Do projektu se každoročně zapojuje také Kroměříž, která také schválila dotaci pro jeho spolufinancování.

„Projekt si klade za cíl zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména kostelů a jejich mobiliáře. Úspěšně běží již řadu let a významně obohacuje turistickou nabídku zapojených destinací, tedy i našeho města,“ komentoval starosta Jaroslav Němec.

Přímo v Kroměříži pak budou otevřeny brány hned několika kostelů. Například Farnost svatého Mořice se do projektu zapojuje vždy ve dvou objektech - v kostele sv. Mořice v Pilařově ulici a v kostele sv. Jana Křtitele na Masarykově náměstí.

Kroměřížská farnost Panny Marie pak v rámci projektu Otevřené brány zpřístupňuje veřejnosti kostel Nanebevzetí Panny Marie na Riegrově náměstí.

Velikonoce v Hulíně: Hanácký dvorek a ozdobené náměstí

Černá kaple a sv. Jan Sarkander

O víkendech a státních svátcích pak bude v Holešově zájemcům otevřen farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Anny. „Návštěvníci by neměli vynechat tajemnou Černou kapli a kaple sv. Kosmy a Damiána,“ poznamenala mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová s tím, že dějiny farnosti v Holešově jsou úzce spjaty se svatým Janem Sarkandrem, jehož posledním působištěm v letech 1616 až 1620 byl právě Holešov.

„Je zvláštním ochráncem holešovské farnosti i celého děkanátu,“ uvedla Helsnerová. A dodala, že v kostele je deset bočních oltářů, z nichž jeden je zasvěcen právě tomuto světci. V pozlaceném relikviáři je pak dokonce uchovávána část Sarkanderových ostatků.

V Holešově začala turistická sezona. Na co se mohou návštěvníci letos těšit?

400 let staré zvony

Kostel Nanebevzetí Panny Marie spolu s Černou kaplí si vloni prohlédlo během čtyř měsíců celkem 2 235 zájemců. Pokud vystoupali po točitém schodišti, měli navíc jedinečný výhled na celou chrámovou loď.

„Některým návštěvníkům se poštěstilo, že sem vystoupali těsně před polednem, a mohli tak navíc zblízka slyšet i zvuk našich 400 let starých zvonů,“ vzpomínala koordinátorka prohlídek v Holešově Radka Procházková.

Kostel sv. Anny spolu s kaplí sv. Kosmy a Damiána pak navštívilo 1 809 zájemců. „Stalo se pravidlem, že si návštěvníci přáli prohlédnout Pamětní síň sv. Jana Sarkandera s jedinečnými exponáty umístěnou v oratoři tohoto bývalého trinitářského kostela,“ doplnila Procházková.