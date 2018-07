Kostel v Sazovicích aneb Jak se dostat do světové extraligy

Nádherná církevní stavba byla postavena až v roce 2017. Okamžitě se však stala jedním z vyhledávaných poutních míst v zemi. Přestože nemá malebná vesnice Sazovice na Zlínsku ani osm set obyvatel, může se pyšnit jednou z nejlepších staveb světa.

Řeč je o kostelu, který je zasvěcený svatému Václavovi. Ten je patronem nejen obce Sazovice, ale také celého českého národa.

Kostel stojící uprostřed obce navrhl uznávaný architekt sakrálních staveb Marek Jan Štěpán. Ale až tato neotřelá budova jej vynesla do stavitelských výšin. V roce 2017 totiž byla vybrána mezi deset nejlepších staveb světa.

Stavba kostela

Do soustředných polokruhů uspořádané lavice nabízejí sto míst k sezení a dalších asi sto míst ke stání. Ale ani tato kapacita při svěcení kostela olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem v půlce května 2017 nestačila. Není divu, když místní obyvatelé toužili po kostele už od doby druhé světové války.

Na unikát přispěli i lidé z okolíKostel svatého Václava v Sazovicích na Zlínsku má neobvyklý okrouhlý tvar. Můžeme jej přirovnat ke smotku papíru, ze kterého se odchlipují lístky.

Rozpočet na stavbu kostela byl zhruba 20 milionů korun. Na jeho stavbu přispěly okolní farnosti, firmy, místní mecenáš a část se vybrala ve veřejných sbírkách mezi obyvateli Sazovic a okolních vesnic.

Jeho dvouletá stavba pohltila přes dvacet milionů korun i přes to, že pozemek věnovala obec. Ale investice se Sazovicím vyplatila. Tento římskokatolický chrám totiž kromě své náboženské funkce slouží jako kulturní a komunitní centrum.

Mimo to je častým cílem turistů. Ti mají denně od devíti do osmnácti hodin možnost návštěvy, v pátek a sobotu po telefonické domluvě i komentované prohlídky. Jako lákadlo působí také fakt, že v roce 2017 byl kostel oceněný v soutěži Nejlepší z realit, ve které získal zvláštní cenu poroty. Tím ovšem výšet úspěchů nekončí!

Před Vánoci 2017 ho uznávaný časopis Azure zařadil do Top Ten, tedy mezi deset nejlepších staveb světa z roku 2017. Díky tomu vzrostlo povědomí i o jeho architektovi Marku Janu Štěpánovi.

Proč je tak jedinečný?

Přestože tomuto dvanáctimetrovému kostelu chybí věž se zvonem, nachází se v něm dálkově ovládaná zvonkohra s více než třiceti předvolbami.

Ovšem tím nejunikátnějším je okrouhlý tvar, který má podobu smotku papíru. Jeho kruhové stěny se na několika místech rozevírají, díky čemuž dovnitř proniká světlo, ale ne hluk z rušné silnice, u které kostel stojí.

Vnitřní linie stavby jsou čisté a těmito průřezy neporušené, proto vás nebudou rušit od nejenom duchovního prožitku. Světlo přivádí i kulatý průhled ve stropě, který je lemovaný trojúhelníkem. Tyto dva symboly dohromady označují Boží oko.

Kruhový půdorys svým měřítkem opisuje pražskou kapli svatého Václava. Zřejmě i proto, že byl tento kníže hlavním inspiračním zdrojem pro architekta Marka Štěpána. Sazovický kostel totiž odkazuje na kruhové rotundy, které se během Václavova života stavily.

Nepřehlédněte!

Až se vydáte na výlet do Sazovic, abyste spatřili tamní kostel na vlastní oči, určitě se zaměřte na několik detailů. Kromě toho, že stavba vyniká svou jednoduchostí a nadčasovostí, naleznete v ní také různé symboly a odkazy.

Dominantou je kříž z optického skla, který mění svou barvu. Díky slunečnímu záření se zbarvuje do zlata, v záři reflektoru do modra. Hned při vstupu do kostela si všimněte kliky na vstupních dveřích. Její vzhled je inspirovaný klepadlem u dveří do kostela ve Staré Boleslavi, kde svatý Václav zemřel.

K tomuto světci odkazují i reliéfy na stěnách od Vladimíra Kokolii. Neobvyklý je i obětní stůl ve tvaru zlatavé skořepiny, který symbolizuje boží dotek, nebo omítka drásaná koštětem připomínající Václavovu kroužkovou košili.

Text: Dagmar Matulíková

Tipy na výletyKromě kostela svatého Václava vám Sazovice můžou nabídnout prohlídku místního muzea, které ukazuje autenticky vybavený dům z přelomu 19. a 20. století. Je však potřeba se na prohlídce telefonicky domluvit předem. Nebo se můžete osvěžit na sazovickém koupališti. Více se dozvíte na webových stránkách obce. V blízkosti obce Sazovice stojí za zhlédnutí také středověký hrad v Malenovicích, který je od konce června 2018 po rozsáhlých rekonstrukcích znovu otevřen pro veřejnost. Zdatnější turisti také ocení výšlap na rozhlednu Na Strážné v nedaleké obci Hostišová.