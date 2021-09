První doložená písemná zmínka se datuje až do roku 1739. S výrobky pocházejícími z této oblasti se setkal opravdu každý z nás. Samotné muzeum oslavilo v loňském roce deset let obnovené existence. Oslavy to však nebyly příliš veselé. Návštěvnická sezona byla výrazně ovlivněna pandemií koronaviru. Což se projevilo i v počtu zájemců o prohlídku.

Gondoly v Morkovicících

Muzeum není nijak velké. Jen pár místností v jednom z nejstarších obecních domů. Je však malebné, až by se dalo říct takové rodinné. Na člověka dýchne pohoda, klid, teplo domova. Možná je to tím, že jsme se s mnoha exponáty již setkali v osobním životě minimálně u svých známých, případně sami u sebe. Ať už to bylo právě ono houpací křeslo, kazeta, stojan na časopisy, košík na kytice (takzvaná florentinka, pozn. redakce) či košík gondola, který dostal název podle tvaru připomínající ony známé loďky.

S košíkem do školy

Mezi návštěvníky muzea patřila celá plejáda zahraničních turistů. Od Poláků, Němců až po Američany.

„Například v roce 2013 k nám přijel pěvecký sbor ze Španělska. Dcera, která umí španělsky, mi pomáhala tlumočit,“ vzpomíná paní průvodkyně.

Mimo přeshraniční návštěvníky do muzea často zavítají zájezdy seniorů či zdravotně postižených spoluobčanů včetně zrakově znevýhodněných. Výjimkou nejsou ani děti školou povinné. Paní Pátíková je často potrápí zvídavými dotazy.

„Zeptám se jich například, který z řady vystavených košů sloužil jako školní brašna. Většinou uhodnou hned,“ ukazuje Věra Pátíková na správný koš.

„Co uvnitř tehdy školáci nosili, to už jen málokdo uhodne. Je dosti malý, proto se občas setkávám s odpovědmi typu jako mobilní telefon, tablet, a podobně.“ usmívá se Pátíková. „Nic z toho samozřejmě v době výroby těchto školních brašen neexistovalo,“ dodává Věra Pátíková.

Podobné dotazy však klade průvodkyně i dospělým. „K jakému účelu mohl sloužit tento koš?“ táže se mě paní Věra Pátíková. „Já vám to prozradím. Jedná se o takzvaný pumák. Koš vyráběný během druhé světové války pro armádu. Mnohé košíkáře zachránila jeho výroba před totálním nasazením v Říši,“ říká po chvíli paní Pátíková, která svými vědomostmi dokáže nejednoho návštěvníka oslnit.

Ačkoliv takzvaný pumák je již více než 76 let starý, nepatří ani zdaleka mezi nejstarší exponáty. „Průměrné stáří výrobků je sto let. Ten nejstarší pochází z přelomu 18. a 19. století.“ uvádí Pátíková.

Kromě stálé expozice v budově je k vidění také venkovní expozice, umístěná v prostorách dvora. Jedná se však o sezónní expozici, která je ke shlédnutí od 1. dubna do posledního října.

I kroje stojí za vidění

Košíkářské výrobky ještě v muzeu doplňují také slavnostní morkovské kroje.

„Tyto kroje však nejsou autentické. V Morkovicích údajně žádný sváteční kroj nebyl. Byly zde pracovní a tovaryšské kroje (tyto jsou k vidění i v muzeu). Ale slavnostní nikoliv,“ přiznává Pátíková. Vystavené slavnostní kroje tak získaly svou podobu na základě všech dochovaných pramenů odkazujících na tehdejší život na Morkovsku.

Ačkoliv budova muzea prošla před svým otevřením v roce 2010 rozsáhlou rekonstrukcí za více než jeden milion korun, je třeba dalších investicí. Na opravu tak čekají například nejen podlahy, ale také i střecha. Jejich realizace by se měla uskutečnit ještě v tomto roce.

Košíkářské muzeum v Morkovicích

Jeho historie sahá až do roku 1936. Založil jej odborný učitel Josef Přikryl. Muzeum se nacházelo ve dvou třídách obecné školy. Vystavovali se také přírodní zajímavosti, historické exponáty. Z toho důvodu neslo tehdy muzeum název „Muzeum Moravského kraje“. Po válce se muzejní sbírky přestěhovaly na zámek, kde byly vystaveny až do roku 1963. Začátkem května 1963 schválil Okresní národní výbor v Kroměříži zrušení muzea v Morkovicích. To bylo uzavřeno a většina sbírek byla odvezena do kroměřížského muzea. Znovu pak bylo otevřeno v roce 2010. Tentokrát v prostorách jednoho z nejstarších morkovských domů a navíc přesně naproti místu, kde vzniklo vůbec první muzeum. Vedení obce znovuotevřením muzea vyjádřilo poctu řemeslu, kterým byly Morkovice vyhlášené. Zdroj: Věra Pátíková a internetové stránky muzea