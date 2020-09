Stejně jako desítky jiných z Bystřicka byla i její dcera odeslána na vyšetření do Kroměřížské nemocnice z nařízení Krajské hygienické stanice ve Zlíně (KHS) kvůli potvrzení nákazy koronavirem ve školských zařízeních.

Se slovy Evy Mikeškové souhlasí i další testovaní, kteří své rozčarování dali najevo na sociální síti.

„Nevím jak to výstižně napsat. Je to přinejmenším ponižující, když vám někdo rejpá v nose tyčinkou před dalšími lidmi,“ podělila se o své zkušenosti Kateřina Valterová a dodala, že si připadala jako na cejchování zvířat.

Prosím, větší intimitu

Mluvčí nemocnice Egon Havrlant říká, že nemocnice se problémem zabývá.

„Pozvat příchozí do odběrové buňky není možné vzhledem k vyššímu riziku pro personál. Určitě se tím ale zabýváme a hledáme řešení vytvořit intimnější prostředí alespoň pomocí paravanu nebo zástěny,“ ujišťuje Havrlant.

V pondělí, i díky lidem odeslaným na testování z oblasti Bystřicka, pracovníci odběrového stanoviště uskutečnili dosud nejvíce odběrů – 348. Při běžném provozu se jedná o 200 stěrů.

„I toto číslo často však už překračujeme,“ uvádí Havrlant.

„Ideální z pohledu klientů i personálu je, pokud lidé k odběru přijíždějí automobilem a nechají si odběr provést přes stažené okénko svého vozu. To jim určitou intimitu zajišťuje a zdravotníci to vítají, zvláště pak u dětí, které jsou usazené v autosedačkách, odběr se tak u nich snáze provádí a je i pro děti samotné bezpečnější,“ doporučuje mluvčí.

Proč nepošlou stan přímo do Bystřice?

Eva Mikešková však kontruje, že doprava během pondělí zkolabovala a i lidé přijíždějící autem museli stejně na odběr pěšky. Tvořily se velké fronty. Někteří čekali i dvě hodiny.

„Navíc, každého druhého jsme tam znali a oni znali nás. Většinou to byli maminky s dětmi. Vůbec jsme nechápali, proč neposlali nějaký odběrový stan do Bystřice,“ pokračuje Eva Mikešková. I v tomto s Mikeškovou souhlasili další testovaní.

„Provádíme odběry v terénu po celém Zlínském kraji v domácnostech imobilních pacientů, za kterými nás vysílají krajští hygienici. Další výjezdová služba už není v našich možnostech, protože už jen samotné zajištění provozu odběrových míst v nemocnicích je pro nás personálně velmi náročné,“ hájí Kroměřížskou nemocnici mluvčí Egon Havrlant. KHS na dotaz, zda není možné odeslat odběrový stan do epicentra nákazy, do úterního podvečera neodpověděla.

Hejtman Jiří Čunek k současné situaci:

Situaci jsme včera v noci a dnes ráno probírali s vedením krajské hygieny a dohodli jsme se, že jedna školka zůstane zavřená, ostatní školy s ohledem na malé počty nakažených, kteří jsou navíc v karanténě doma dále poběží. Budou provedena zvýšená hygienická opatření v prodejnách, to znamená dezinfekce vozíků, madel, klik a podobně a předpokládáme stabilizaci počtu nakažených a občané budou upozorněni na zvýšené riziko možnosti nákazy.

Reakce radnice na dění ve městě

Starosta Zdeněk Pánek pro Deník již v pondělí uvedl, že zřejmě dojde také k redukci otevíracích hodin na úřadě, v knihovně, muzeu či informačním centru.

Už od úterý je uzavřen Společenský dům Sušil, jsou zrušeny nejbližší kulturní akce, projekce v kině a hromadné akce v městské knihovně.

Uzavřeno je, prozatím do 5. října, také Středisko volného času Včelín, zákaz návštěv platí také v místním domovu seniorů. K omezení došlo u některých školských zařízeních.

„Situaci kolem zvýšeného počtu nakažených jsem dnes osobně konzultoval s hejtmanem i vedením KHS. V dalších dnech vás budu informovat o vývoji situace a případných dalších opatřeních. Děkuji za pochopení a respektování všech omezení. Věřím, že situaci společně zvládneme,“ uvedl na sociální síti v pondělí večer starosta Zdeněk Pánek.

Koronavirus uzavřel i svatý Hostýn

Od úterý 15. září je uzavřena celá MŠ Radost. V karanténě je v pořadí již čtvrtá třída na základní škole T. G. Masaryka. V karanténě je i několik pracovníků z druhé základní školy v Bystřici pod Hostýnem Bratrství.

Podezření z nákazy se dostalo i na samotný Hostýn. V karanténě je šest duchovních správců. Všechny čeká vyšetření. Výsledky by měly být známy do čtvrtka. Do té doby bude mše probíhat bez přítomnosti veřejnosti, která ji může sledovat online na webu.

Stále platí zákaz návštěv v Centru pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem, kde byla nákaza koronavirem taktéž prokázána.

V současnosti je v Bystřici pod Hostýnem a okolí pozitivně testováno na onemocnění COVID-19 52 osob (údaj k úterní 17. hodině, zdroj KHS).