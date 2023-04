Parkování na Hanáckém náměstí v Kroměříži je od uplynulého týdne definitivně zpoplatněné. Hodina stání tam při platbě prostřednictvím parkovacích automatů či mobilní nebo webové aplikace přijde na deset korun, za každou další hodinu pak motorista zaplatí dvacetikorunu.

Parkování na Hanáckém náměstí v Kroměříži je nově zpoplatněno.

Řidiči zaplatí za parkování od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin a v sobotu od 7 do 13 hodin. O zpoplatnění stání na Hanáckém náměstí rozhodli radní ještě v minulém volebním období, na podzim pak současná městská rada schválila nový provozní řád placených parkovišť, včetně sazby za parkování právě na Hanáckém náměstí.

„Cena a provozní doba je u osobních vozidel stejná jako u parkovišť v Albertově ulici u nemocnice a u lékařského domu na náměstí Míru. Pro srovnání, v nedalekém parkovacím domě je 30 minut parkování zdarma a nad 30 minut parkování se platí deset korun za každých započatých 60 minut. S tím, že maximální denní platba za parkovné je v parkovacím domě 50 korun,“ uvedl místostarosta Karel Holík. Cena parkování pro autobusy je stejná jako na parkovišti pro autobusy v Chropyňské ulici.

Parkoviště na Hanáckém náměstí je nedaleko centra. Často zde tak nechávali svá auta lidé, kteří do Kroměříže jezdí za prací. „Úprava tohoto veřejného prostranství stála rozpočet velké peníze. Parkují na něm přitom většinou lidé z okolí. Peníze, které od nich město na parkovném vybere, budeme moci investovat ve prospěch obyvatel Kroměříže,“ dodal Holík.

V Kroměříži je nyní zpoplatněno zhruba 940 parkovacích míst, většinou v centru města a jeho okolí, případně u areálu nemocnice.