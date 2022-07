„Je to poslední větší parkoviště poblíž centra, kde se ještě dá zdarma zaparkovat. Pochopitelně se mi to nelíbí,“ postěžoval si Deníku například Jaroslav Handl. Obyvatel Kroměříže míní, že řidiči teď budou auta nechávat podél hlavní cesty z Milíčova náměstí až k nádraží, kde je stání zdarma.

„Všechno zdražuje a každý se snaží ušetřit, i na parkovném,“ uvažuje.

Technické služby, které mají parkování ve městě na starost, navrhly zpoplatnit několik lokalit. Radní z nich vybrali jen Hanácké náměstí poblíž centra. Parkoviště se zhruba stovkou míst je podle nich atraktivní pro lidi, kteří jezdí do Kroměříže za prací, a mělo by být zpoplatněno.

Podle místostarosty Vratislava Krejčíře se tak stane od podzimu.

„Bude zde možná platba přes automat, včetně karty, nebo jako všude mobilem pomocí aplikace mpla.io,“ přiblížil.

Částka bude obdobná jako v parkovacím domě s vjezdem z Velehradské ulice, kde řidiči za celodenní stání platí 50 korun.

„Byla to jen otázka času. Zatím to nechci příliš hodnotit, myslím, že některá auta se přesunou k vedlejšími Lidlu,“ poznamenal další Kroměřížan Petr Skopal.

Radnice pomocí speciálního systému vyhodnocuje nyní obsazenost parkovišť na Velkém náměstí.

„Z předběžných výsledků vyplývá, že řada vozidel tu parkuje několik hodin, některá dokonce celý den. To by se mělo změnit. Lidé by na Velkém náměstí měli parkovat jen po dobu, kterou potřebují na vyřízení nějaké záležitosti nebo na nákup. Dlouhodobé parkování by mělo výrazně podražit,“ říká místostarosta Vratislav Krejčíř.

Radní se také zabývali návrhem zpoplatnit parkování v lokalitě Na Kopečku a také na parkovišti u hřbitova. Ani jeden z těchto návrhů technických služeb ale neprošel. V Kroměříži je nyní zpoplatněno zhruba 840 parkovacích míst, většinou v centru města a jeho okolí, také u areálu nemocnice.