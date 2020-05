ZLÍNSKO

Ani kapky deště neodradily stovky žáků prvního stupně základních škol se opět vrátit po nucené přestávce v souvislosti s pandemií koronaviru zpět do školních lavic.

Ve II. C. 16. ZŠ Okružní ve Zlíně se děti nejvíc před nástupem do školy těšily prý na oběd a na kamarády.

V Církevní základní a mateřské škole ve Zlíně se zase prvňáčci z 1.A. na paní učitelku. Stejně jako zde, tak také v ostatních školách dbali na dodržování zvýšených hygienických opatření.

„Vše jsme zvládli myslím hladce, až mě to překvapilo,“ pochvalovala si průběh „prvního“ školního dne zástupkyně ředitelky školy pro I. stupeň 16. ZŠ Okružní Eva Prášková.

„Jen ty rozestupy dělají ještě dětem potíže. Dlouho se neviděly a tak jsme v některých případech nezabránili, aby se neobjaly. Tak jim vše ještě jednou vysvětlíme,“ usmála se.

SLOVÁCKO

Slabá polovina z celkového počtu 302 školáků dorazila 25. května do Základní školy a Základní umělecké školy v Dolním Němčí.

„Do lavic dnes usedlo 132 žáků prvního stupně a 13 ze třiceti deváťáků. Už jsem se na ně těšil. Důležitější je ale to, že se těšili oni. Škola je tu přece pro děti,“ prozradil ředitel ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Milan Kvasnička.

---

Děti před vstupem do jarošovské školy musely odevzdat rodiči podepsané čestné prohlášení, že nemají příznaky koronavirové nákazy. Aby se nepotkali v prostorách šatny, kde by bylo obtížné dodržet bezpečné rozestupy, vcházeli do školy přes tamní zahradu. I přes roušky šlo ráno rozeznat úsměvy na tvářích žáků, kteří se moc těšili na své kamarády i učitele. „Výuku jsme zahájili předpisově, bez teplot, bez deště,“ radovala se i paní učitelka Pavla Martincová.

„Děti nám hlavně chtěly povykládat, jak se v době dálkové výuky měly a vyprávěly nám své zážitky. I jeden přes druhého,“ dodala s úsměvem její kolegyně Leona Jančarová.

„Naše Nela ráno vyšla na ulici a na celé kolo volala: Jsem tak šťastná, že jdu do školy!“ vyprávěla zase maminka žačky páté třídy, která do Základní školy v Jarošově dojíždí z nedalekých Mistřic.

---

Po více než dvou měsících se do Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti vrátila v pondělí 25. května výrazně menší část z celkového počtu 664 dětí. Do výuky na 1. stupeň nastoupilo podle ředitele školy Jana Vorby zhruba 40 procent dětí, deváťáci pak začali výuku v počtu 65 z celkových 79.

„Všechno desinfikujeme, na děti jsme se těšili. Je však velmi komplikované se pokyny z ministerstva řídit,“ řekl Deníku Jan Vorba.

KROMĚŘÍŽSKO

Děti se vrátily také do lavic v ZŠ Zámoraví v Kroměříži. Z celkového počtu 160 žáků jich první den po znovuotevření škol přišlo 112.

"Děti budou roušku sundávat pouze při výuce, pokud to určí kantor. Ve společných prostorách však děti roušky sundávat nebudou," uvedla tamní ředitelka Ivana Uherková.

Žáci mají mít se sebou také jednu náhradní. Pokud by se i přesto stalo, že roušku zapomenou doma, mají pro ně ve škole pár náhradních na půjčení.

---

"Mimo třídu si musí děti nechat roušky nasazené. Ve výuce, mimo případy, kdy pracují v menších skupinkách, si ji sundat mohou. "Vrátilo se nám zhruba 60 procent dětí," prozradil David Klimek, pověřený řízením ZŠ Slovan.

VALAŠSKO

Okolo padesáti žáků prvního stupně usedlo v pondělí po více než dvouměsíční nucené přestávce do lavic valašskomeziříčské Základní školy Masarykova.

„Je to zhruba polovina jejich obvyklého počtu,“ informuje ředitel Jiří Buksa s tím, že o něco nižší zájem je mezi deváťáky, kteří chodí do nepovinné výuky už dva týdny.

Škole se vyplatilo, že o průběhu nástupu žáků nejnižších ročníků včas informovala rodiče.

„Všechno proběhlo hladce. Aby se netvořily početné hloučky, zavedli jsme pět shromažďovacích míst, kde si pedagogové žáky přebírají,“ popisuje ředitel a dodává, že k již hotovým rozvrhům vyučování, odchodů na oběd a ze školy bude nutné doladit ještě využívání společných prostor.

Zora Bukarinović šla do školy ráda.

„Učila jsem se i doma, ale nebylo to ono. Chyběli mi kamarádi. Nejvíce se těším na výtvarnou výchovu, keramiku a na celou školu,“ svěřila se žákyně prvního ročníku Montessori školy.

---



Z pohledu všech pěti základních škol zřizovaných městem Valašské Meziříčí se v pondělí 25. května vrátilo do lavic 57 % žáků prvního stupně. Jejich účast ve škole je dobrovolná a musí dodržovat zpřísněná hygienická i další opatření. ZŠ Křižná, Masarykova, Šafaříkova, Vyhlídka a Žerotínova byly na základě rozhodnutí vlády pro žáky uzavřené od 11. března. Výuka se děla distanční formou, tzn. vzdáleně z domova. Už 11. května se do škol mohli vrátit žáci devátých tříd.

Od pondělí 25. května dostali tuto možnost žáci prvního stupně, v jedné studijní skupině však nesmí být více než patnáct dětí. Jejich zákonní zástupci však před tím museli poskytnout škole čestné prohlášení, že nemají příznaky virového onemocnění.

„Ve Valašském Meziříčí možnost výuky dětí přímo ve škole využila cirka polovina rodičů. Z 1 171 žáků prvního stupně jich tak dnes do lavic usedlo 669. Ti zbývající se budou nadále účastnit distanční formy výuky z domova,“ uvedla místostarostka města Yvona Wojaczková.

Přísná opatření musely přijmout také školy.

„Pro vstup jsme otevřeli všechny čtyři vchody do školy, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu mezi jednotlivými skupinami žáků. Speciální rozpis máme pro přestávky nebo vstup do jídelny, kde může být vždy jen jedna skupina, a kuchařky obsluhují děti zpoza výdejních okének chráněných plexiskly. Je moc dobře, že se do školy postupně vracíme. Velký význam to má zejména pro mladší žáky, kterým už výrazně chyběl sociální kontakt s vrstevníky,“ je přesvědčen Milan Knápek, ředitel ZŠ Žerotínova.

---

Více než dva měsíce strávené doma prý byly bezva.

„Ale už se moc těším na kamarády a kamarádky a také na naší paní učitelku,“ netají v pondělí ráno žákyně první třídy malotřídní Základní školy v Huslenkách Anička Burdová.

Ona i její spolužáci se ale nyní musí vyrovnat s poněkud jiným režimem, než na jaký byli všichni zvyklí. Ve třídách mohou být maximálně patnáctičlenné skupiny školáků, v lavicích sedí každý sám, aby zůstaly zachovány předepsané rozestupy. Alespoň roušky však mohou děti ve třídách odložit.

Do huslenské základní školy chodí děti od první do páté třídy. Zdejší pedagogický sbor se snažil vyjít rodičům maximálně vstříc a o školáky je tak postaráno od sedmé hodiny ráno až do šestnácté hodiny. „V některých dnech fungují také kluby, které jsou až do půl páté,“ doplňuje ředitelka školy Jiřina Chromčáková.

Návrat školáků do lavic po více než dvouměsíční pauze vynucené koronavirem provázejí přísná hygienická opatření. Ve škole je samozřejmě k dispozici desinfekce, učitelský sbor je vybavený ochrannými prostředky. Na to, aby se děti neshlukovaly na chodbách, dohlížejí po celý den asistentky. Přizpůsobit bylo mimo jiné třeba také výdej obědů. Oproti běžnému stavu se nyní vydávají už o hodinu dříve, aby se všechny skupiny dětí stihly vystřídat.

Do školních lavic v Základní škole v Huslenkách usedlo v pondělí 76 dětí. Možnosti nechat své ratolesti navzdory znovuotevřené škole doma využili rodiče jedenatřiceti školáků. „Ve výuce se vrátíme k tomu, co jsme jedenáctého března opustili. Uděláme si průřez hlavních předmětů, zjistíme, co děti doma zvládly a jak na tom jsou,“ říká Jiřina Chromčáková.

Neznamená to ale, že by huslenští školáci během nucené pauzy doma zaháleli. Například žáci pátých tříd měli denně tři hodiny vyučování na Skypu. Nejrůznější online platformy pro komunikaci využívaly i ostatní třídy, školáci pravidelně dostávali zadání úkolů elektronickou poštou a podobně.

Návrat strávníků do restaurací

SLOVÁCKO

V pondělí 25. května otevřeli v řadě restaurací i vnitřní prostory. Také do restaurace Hotelu Mlýnská v Uherském Hradišti se vrátili strávníci na obědová meníčka. Část jich obědvala venku na zahrádce a část ve vnitřních prostorách.

ZLÍNSKO

„Dnes to není žádná sláva, ale snad za to může počasí, možná lidé nechtějí ven ze svých kanceláří,“ rozhlížel se smutně po své vyzdobené a přepravené restauraci Dolce Vita ve Zlíně její majitel Hubert Rýc.

Podle něj za to může možná i obava lidí z vnitřních prostor. „Minulý týden jsme měli otevřenou zahrádku a musím říct, že to bylo opravdu ,bezva, lidé k nám chodili,“ připomněl s tím, že se tak slavná zahrádka na zlínském náměstí Míru dočká znovu svého otevřeného provozu. Jak Hubert Rýc připomněl, že navařeno mají stále a proto hosty rádi uvítají.

Své hosty rádi uvidí i v restauraci Kozlovna Celnice.

„Máme novou zahrádku a tam je to opravdu znát. Mezi hosty je o ni opravdu zájem. Čekáme i na to, jestli přijdou i do našich vnitřních prostor, přesto tušíme, že propad tržeb může být i dvacet procent,“ uvedl jeden z majitelů zařízení Marek Mikel.

Podle něj může stát za zatím menším zájmem hostů i to, že je uzavřená UTB. Zatím je však brzy hodnotit zájem hostů, dnes jsme otevřeli vnitřní prostory, uvidíme tedy, jak si lidé zase zvyknou a zda a jak rychle překonají například obavy z uzavřených prostor, míní Mikel.

VALAŠSKO

Z píp ve vsetínské Restauraci U Berty už znovu vesele proudí pivo i nealko nápoje, z kuchyně voní čerstvě připravené dobroty. Možnosti otevřít v pondělí 25. května 2020 i vnitřní prostory restaurace, které byly v uplynulých týdnech uzavřené kvůli koronaviru, tady bez váhání využili.

I když kvůli některým stále platným nařízením přišla restaurace o řadu míst u stolů. To proto, aby hosté neseděli příliš blízko sebe. Je také nutné po každém návštěvníkovi stůl vždy dezinfikovat.

---

První zákazníky uvnitř restaurace ještě nepřivítali, třebaže od pondělí 25. května už by mohli. V Penzionu Pod Pralesem ve Velkých Karlovicích ale ani tak rozhodně nezahálejí. V minipivovaru, který je součástí penzionu, připravují pro hosty novou várku piva.

„Vaříme novinku, letní specialitu, kterou se chystáme nasadit. Jde o desítku ale. Slabší, voňavé, svrchně kvašené pivo. Těšíme se na ni,“ usmívá se majitel Penzionu Pod Pralesem a Karlovského minipivovaru Lubor Gášek.

Restaurace bude pro návštěvníky otevřená prozatím vždy od čtvrtka do neděle. Počínaje nadcházejícím čtvrtkem. Je to ale spíše otázka možné aktuální návštěvnosti, než koronaviru.

„Čekáme, až se v Karlovicích objeví více turistů. Je běžné, že otevíráme třeba až na začátku června,“ potvrzuje Lubor Gášek.

KROMĚŘÍŽSKO

Židle i stoly prázdné. Marné čekání na zákazníky. Tak to vypadlo v pondělí v některých restauračních zařízeních v Kroměříži. „Je to stejné jako před dvěma týdny, když jsme otvírali zahrádku. Bylo hnusné počasí. Celý týden, když jsem lidem nosil boxy s jídlem, jsem tady chodil ve dvou bundách,“ vzpomíná vedoucí v kroměřížské restaurace Stará střelnice. „A vevnitř jsme nyní přišli kvůli rozestupům o třetinu kapacity,“ pokračuje.

Podobné zkušenosti mají i v jiných provozovnách. V místní vinárně čekají nejen na zákazníky, ale také na hosty přidruženého penzionu.

Zato do Radničního sklípku v centru města si alespoň pár lidé cestu našlo.

„Minulé dva týdny, když byla vnitřní část uzavřená, přišlo více lidí. Teď už lidé asi nechodí z toho psychologického důvodu: Už můžeme, tak nejdeme,“ usmívá se Eva Jandová z Radničního sklípku. Podle jejích odhadů však většina příchozích seděla v pondělí ve vnitřních prostorách.

„Na oběd chodili dovnitř. Na zahrádce seděli jen u kávy, piva,“ hodnotí Jandová. Dohromady přišli tamní provozovatelé o zhruba jen deset míst pro hosty. „Máme to tu hodně členité a už tak rozdělené,“ ukazuje Eva Jandová.

„Je to příliš brzy na nějaké hodnocení. Je to přece jenom teprve první den,“ shodují se však všichni. Stejně jako doufají, že se k nim brzy lidé opět vrátí.

Lidé si vyrazili i zaplavat

SLOVÁCKO

Během prvního dopoledne, po vlně rozvolňování opatření zaznamenali v Aquaparku Uherské Hradiště pozvolný rozjezd. Většina návštěvníků přišla na ranní kondiční plavání od 6 do 7.45 hodin. Zábavní zónu tam otevírají od 10 hodin.

„Našlo se také několik málo zájemců o koupání, zejména rodičů s malými dětmi. Avšak vzhledem k nařízeným mimořádným opatřením (bezpečné vzdálenosti, roušky apod.) jsou navíc zakázány některé vodní atrakce (např. divoká řeka, vodní chrliče apod.) a teprve uvidíme, nakolik bude koupání pro návštěvníky za těchto podmínek lákavé,“ uvedla Ladislava Vydláková z Aquaparku Uherské Hradiště.

KROMĚŘÍŽSKO

„Hezký den, plavání na hodinu?“ ptá se pokladní Zdeněk Jurčík na kroměřížském krytém bazénu nově příchozí.

„Roušky ve sprchách a v bazénu mít nemusíte,“ uklidňuje paní Jurčík.

„Klíče rozdáváme ob tři místa, často dezinfikujeme, pro lidi je zde dezinfekce hned u vstupu. A to je v otázce opatření asi vše,“ prozrazuje poté, co paní mizí v šatnách. Ačkoliv kapacitu je stanovil provozovatel na 60 osob v jednu chvíli ve všech prostorách počínaje šatnami a bazénem konče, první den hranici neatakovali.

„Průměrně jsme tu doposud měli v jednu chvíli asi 18 lidí, nejklidnější to bylo kolem oběda. To tu nebyl skoro nikdo. Počítáme, že v dalších dnech to bude lepší,“ doufá Zdeněk Jurčík.

Paní Věra Hýbnerová si první plavání po dlouhé době pochvalovala.

„Jsem tu jedna z prvních, protože chodím dvakrát týdně pravidelně plavat. Šíleně mi to chybělo. Naštěstí jsem byla leden, únor v lázních, kde jsem byla každý den v bazéně, tak jsem měla trochu nadplaváno,“ usmívá se Věra Hýbnerová.

„Jezdím ovšem i do Přerova kvůli vířivkám. Ty jsou zatím bohužel zavřené, to mi bude stále odepřeno,“ posteskla si paní Věra, která mimo jiné vedla v Kroměříži plavání těhotných od roku 1995.

„bazén je pro mě přirozenou součástí života. Takže to bylo hrozné. Kdyby to bylo v létě, tak člověk někde vyběhne do rybníka, ale takhle je to špatné,“ dodala Věra Hýbnerová. Sportovní zařízení města Kroměříže lákala na mimořádné plavání veřejnosti ve všední den od 9 do 14.30 hodin a v podvečer od 17 do 20 hodin. O víkendu pak v sobotu od 11 do 20 hodin a v neděli od 12 do 18 hodin. Teploměr ukazoval v pondělí odpoledne teplotu vody ve velkém bazénu 27 stupňů Celsia. V malém, dětském, bazénu pak ještě o tři více.