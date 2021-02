Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ve čtvrtek neschválila žádost vlády o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů. Ten platí v Česku od 5. října 2020 a skončí tuto neděli. Dojde tak k rozvolnění některých vládních nařízení.

Radim Holiš, nový hejtman Zlínského kraje. 10. listopadu 2020 | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Otevřou se v pondělí obchody? Půjdou děti do školy? Rozjedou se fitnesscentra? To zatím není jasné. Jedním z řešení krizové situace může být stav nebezpečí. Ten by v jednotlivých krajích mohli vyhlásit hejtmani.