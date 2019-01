Kroměřížsko - Velice žádaným zbožím se doslova ze dne na den staly klasické žárovky. Lidé je houfně skupují, klidně i po desítkách kusů naráz.

Důvodem je samozřejmě rozhodnutí Evropské unie. Klasické žárovky spotřebovávají hodně energie, z pultů proto musejí zmizet do září roku 2012 a nahradit je mají úsporné modely.

S těmi starými se ale lidé na Kroměřížsku definitivně loučit nechtějí, snaží se proto hromadně předzásobit.

„Zákazníci vzali žárovky útokem. Brali je i po sto kusech, nepárali se s tím,“ potvrdil například Radovan Sovják z kroměřížské prodejny Elektro-video Švagera.

Stowattové žárovky prý už kompletně vyprodali, jestli budou další, prodejce zatím neví.

„Jiné druhy ještě máme. Některé se doprodávají definitivně, další druhy žárovek možná ještě budou k mání,“ dodal Sovják.

Útokem vzali žárovky také v obchodních řetězcích Ahold. „Poptávka o nákup klasických žárovek byla v posledních týdnech velmi vysoká. Během jednoho týdne jsme téměř vyprodali veškeré zásoby, které normálně vystačí na několik týdnů,“ informoval mluvčí Aholdu Libor Kytýr.

Zatímco dříve si prý lidé kupovali žárovky v řádu jednotek, nyní si pořídili až třicet kusů najednou. „Prodejní cena žárovek zůstala stejná,“ upozornil Kytýr.

Zvýšený prodej klasických modelů potvrdili v úterý také v chropyňské prodejně Elektro Hrabal.

„Něco už lidé skoupili, většinu žárovek prodáváme ale stále. U některých je výhodná cena, u jiných stoupla, hlavně u modelů, co pak nebudou,“ řekla tamní pracovnice Ludmila Hrabalová.

Nejpozději v roce 2012 ovšem lidem nezbude nic jiného než se smířit s tím, že musejí začít přecházet na úsporné žárovky. S tím počítají i v obchodech, výrazný nárůst poptávky po modernějších typech ovšem nezaznamenali.

„Obliba nových narůstá jen pomalu. Do budoucna očekáváme větší zájem, a to i díky tomu, že zákazníkům dojdou jejich zásoby klasických žárovek,“ podotkl mluvčí Aholdu.

Celá řada lidí ovšem dilema, zda sáhnout po novém či starém modelu, neřeší. „Beru to jak to je. Když budou jen úsporné, vezmu je. Staré jsem si nestihl nakoupit, ale nijak mi to nevadí,“ svěřil se například Milan Spálovský z Kroměříže.