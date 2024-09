Čunek pro Deník zhodnotil výsledek voleb krátce po sečtení hlasů.

„Druhé místo mě nikdy neuspokojovalo,“ pronesl.

Jak tedy hodnotíte výsledek krajských voleb?

Jsem z něho zklamán, druhé místo mě nikdy neuspokojovalo. A neutěší mě ani fakt, že to je po celé republice podobné, kromě těch dvou míst, kde měly strany vládní koalice hejtmany, tedy jižní Čechy a jižní Morava. Tam ti hejtmani využili své pozice navíc jsou to lidé mediálně, ale i pracovně, velmi šikovní. My jsme nedopadli dobře v tomto souboji.

Pomohlo KDU-ČSL spojenectví s uskupením Zlín 21 Čestmíra Vančury? Přeci jen jej znají především lidé přímo ve Zlíně.

Znají to ve Zlíně, ale Zlín je velké město. To spojení nebylo špatné a myslím si, že kdybychom kandidovali jenom jako KDU-ČSL, asi bychom mohli mít nižší výsledek. Takže spojenectví hodnotím dobře.

Vítěz voleb, současný hejtman Radim Holiš, řekl, že o budoucí koalici bude jednat se všemi. Už vás oslovil?

Určitě ne.

Budete se vy, z druhého místa, snažit složit koalici?

My asi počkáme, jak se vítěz voleb rozhodne, a podle toho se zařídíme.

Končí dvě současné náměstkyně hejtmana, Hana Ančincová z Pirátské strany a sociální demokratka Olga Sehnalová. Jak to hodnotíte?

To je pro kraj neuvěřitelné dobro, to můžu říct. Aby to ale lidé nebrali personifikovaně. To není osobní, mohou být kvalitní lidé, to je neznám, ale pracovně si myslím, že to byla čistá ztráta pro Zlínský kraj.

Můžete okomentovat i výsledek senátních voleb?

Tam můžu být spokojen. Neděkuji lidem jen za ty hlasy, paradoxně jim děkuju za to, že pochopili, že pro ně pracuju. A když děláte nějakou práci a někdo ji ocení, tak z toho máte radost.