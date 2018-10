Komunální volby: jak správně hlasovat?

Kdo příští čtyři roky povede vaše město či obec? Dnes ve 14 hodin se otevřou volební místnosti a začneme vybírat naše favority do obecních a městských zastupitelstev.

Ilustrační foto, hlasovací lístek.Foto: Michal Fanta

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin.

KOMUNÁLNÍ VOLBY

V komunálních volbách nelze volit s voličským průkazem. Stejně tak v těchto volbách nelze volit na zastupitelských úřadech v zahraničí. Každý volič může volit pouze tam, kde má trvalé bydliště.

V těchto volbách také volič získává jediný volební lístek. Na lístku jsou uvedeny všechny kandidující strany v pořadí podle vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém stranami.

Volič může vybrat politickou stranu třemi způsoby:

* označí jednu politickou stranu, tj. křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany (tzv. velký křížek). V takovém případě dostávají hlasy kandidáti voličem označené strany.

* označí kandidáty napříč stranami (malé křížky) V tomto případě má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů, může tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů.

* kombinace obou variant. Volič označí jednu stranu a z dalších stran vybere jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům jiných stran. Z označené celé strany je pak dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do voleného počtu zastupitelů.

Lístky každý volič dostane domů nejpozději tři dny před konáním voleb. Pokud se tak nestane, nebo volič lístek ztratí, nic se neděje, náhradní lístky jsou vždy k dispozici také ve volební místnosti.