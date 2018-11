Kominíci denně kontrolují i šest komínů

Alespoň jedenkrát za rok mají majitelé komínů povinnost provést jejich kontrolu. Nařizuje jim to zákon. Bohužel si lidé často spojují návštěvu revizního technika se začátkem topné sezony. Proto se čekací doby na návštěvy kominíků v těchto dnech prodlužují až na několik týdnů. Na Kroměřížsku si v některých případech lidé počkají i půl druhého měsíce.

Každý majitel si musí dle zákona jedenkrát za rok zkontrolovat komín. U rekreačních objektů a chat je tato povinnost změněna na kontrolu jednou za dva roky.Foto: Deník / Jakub Omelka

Máme toho hodně, vůbec nestíháme, hlásí se neskutečné množství zákazníků. Říkají kominíci. Denně jim volají až tři čtyři desítky lidí. Největší firma v Kroměříži hlásí vytíženost svých zaměstnanců na měsíc dopředu a přitom má dohromady tři kominíky. „I přesto, že dokážu za den objet čtyři až šest lidí, mám plno na tři týdny,“ říká kominík Jiří Kadlec.

„Není nás málo, ale všichni si vzpomenou na poslední chvíli,“ dodává Kadlec. Přitom topení bez revizi komína může být nebezpečné. „V starých domech jsou zazděné trámy a pokud je něco v nepořádku, dojde snadno k požáru,“ varuje Milan Šmelko, který má ve svém oboru 48letou praxi. Pravidelně také vytahuje z komína vrabce a jiné zvířata. „Jednou jsem dokonce musel dostat ven sovu,“ vzpomíná.

„Za celou dobu mi nevyhořel ani jeden kontrolovaný dům. Je to tím, že jsem nekompromisní a pokud objevím problém, nemilosrdně jej zapisuji,“ říká Šmelko. Pokud se vyskytne závada, technici ji zaznačí do protokolu. „V případě, že problém už je opravdu velký, mohu zakázat topit,“ dodal Šmelko. Je však pouze na majiteli komína, jak se zákazem naloží. Pokud se i přesto rozhodne riskovat, je to jeho rozhodnutí.





KONTROLA KVŮLI POJIŠŤOVNĚ

V případě požáru si však může vykoledovat pokutu a krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny. „Na místo požáru vždy posíláme vyšetřovatele. Když se ukáže, že ohnisko bylo v komíně, chceme vidět protokol o kontrole. Jestliže je v protokolu od kominíka zpráva o zákazu topení či závadě, hrozí majiteli pokuta v řádech tisíců korun,“ řekla mluvčí hasičů Lucie Javoříková. „Největším strašákem je pro lidi asi strach z pojišťovny,“ myslí si kominík Jiří Soukup.

Vzhledem k počtu zakázek není možné, aby kominíci ještě chodili dům od domu. „Dřív tomu tak bylo. Teď už ale nikdo dva roky za sebou nepřišel a tak nemám kontrolu provedenou,“ přiznává se Ludmila Vrbecká. Naopak Josef Klečný si každoročně kominíka vyhledává sám, bohužel i on se dostává na konec dlouhého pořadníku.

„Kominíka jsem objednával v polovině října. V jedné firmě mi řekli, že budu čekat do poloviny listopadu, v druhé, že do konce listopadu,“ říká Klečný, kterého tak kontrola čeká za pár dnů. „Lidé přitom mohli všemu předejít. Komín nemusí mít zkontrolovaný před topnou sezonou. Ať si jej nechají zkontrolovat na jaře. Nemusí čekat a jsou pak na podzim připravení,“ shodují se kominíci.