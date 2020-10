Evakuaovat se museli lidé i domácí mazlíčci.

"Dnes ráno jsme také evakuovali dvě osoby, dva psy a čtyři kočky z ubytovny Závodí v Kojetíně, kde voda zaplavila přízemí," informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Suchou nohou je nepřístupný i fotbalový stadion.

"Vodu už monitoruji a fotím třetí den. Voda začala pomalu stoupat už v úterý. Vinou deště to pak vzalo rychlé tempo a část Kojetína byla rázem pod vodou," popisoval kojetínský děj Jaroslav Bělka a pokračoval:

"Tady vidíte, že je celý stadion Slavoje pod vodou. Nevím jak se tam dostat, doufám, že alespoň šatny zajistili pytli s pískem." Voda zaplavila fotbalový stadion, loděnici a spodní část ulice a zahrady Závodí a ulici Přerovskou.





Voda, jakou místní dlouho nepamatují

Povodně jsou pravidelné, ale taková voda už nebyla dlouho.

"Tady v těch místech se voda vylévá často, opakuje se to. Je zde sice postavená protipovodňová zídka, ale voda se na stadion dostane z druhé strany, přiteče strouhou. Takhle vysoko ale byla voda naposledy v sedmadevadesátém," zavzpomínal Jaroslav Bělka, brázdící zatopené ulice na jízdním kole.





Lidé fascinovaně přihlížejí

Nedaleko fotbalového areálu se lidé fascinovaně dívali z mostu na valící se vodní masu, která zatopila i kojetínskou loděnici. O mostní pilíře se zase zastavovaly kmeny stromů.

"Ta vrba co tam je, připlavala od špalíru mezi rybníkem a tou strouhou co tam je. Kousek od restaurace U Tondy, doputovala pěkný kousek. Jak to tak sleduju, tak se ta voda pořád zvedá," komentoval Václav Vymětalík při pohledu na rozlomený vrbový kmen narážející do mostní konstrukce.

Řeka Morava vystoupala krátce po čtrnácté hodině na Kojetínu nejbližším měrném bodu ve Spytihněvi na III. povodňový stupeň. Výška hladiny měla 600 centimetrů a průtok 566 kubíků.

V Kojetíně řádí v Závodí a okolo Struhy velká voda