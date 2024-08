Stovky Hanáků se vydaly od sokolovny na Masarykovo náměstí, kde předal chase hodové právo a symbolickou vládu nad městem starosta Leoš Ptáček.

Vedení kojetínské radnice se ale muselo nejprve zpovídat ze svých hříchů, za které je stihl trest v podobě vyplácení na gatě.

„Pan místostarosta nám tady udělal krásnou vézdobu v zimě, svítilo to tady jako v Las Vegas. On to chtěl ještě navršit, a tak udělal velikonoční vézdobu, jenže zapomněl, že každá taková věc se musí řádně zajistit. A on to neudělal. Přišel velké větr, a ta slavobrána, co tady byla v tom parko, sebó flákla a dva dny tam ležela,“ vyčetl rychtář místostarostovi a vynesl nad hříšníkem rozsudek - musel zaplatit sto ve zlatě a dostal pět na gatě.

Foršusu neunikl ani olomoucký hejtman Josef Suchánek, který se přijel na hody podívat. Rychtář mu vyčetl špatně spravené cesty. „Já jsem slyšel, že jste na tom Olomóckým kraju odhlasovali nechutné balík peněz na údržbu silnic. Tož kolik dáte do Kojetína?,“ zeptal se ho. „Dáme tam všechno, co nepůjde nikam jinam,“ odpověděl mu hejtman, kterého ale nakonec Hanáci potrestali jen za to, že do Kojetína nedovezl medovinu.

Po tradičním popěvku „Čí so hode,“ už si mohli Hanáci začít užívat bujarého veselí. Na pódiu se vystřídaly folklorní soubory Bezměrováček, Ječmínek z Chropyně, Kosíř z Kostelce na Hané, Hanácké sóbor z Kroměříže, Hanácké soubor Hruška, Kněžpoláci, Děvčice z Kněžpola, Hanák Troubky, Haná Přerov a kojetínská Hanácká beseda. Odpoledne zahrála dechovka Hulíňanka, po ní vystoupila kapela Gaia a o závěr se postaral zpěvák Petr Bende.