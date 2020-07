Tuto činnost v současnosti supluje právě soukromý útulek Zatoulané štěstí, byť za finanční podpory města prostřednictvím dotací. Fungování útulku je však velmi nákladné. Karla Chrástová například každý měsíc vydá na žrádle, stelivu a úklidových prostředcích za jednu kočku zhruba 400 korun. Vstupní poplatky – první veterinární péče, kastrace, odčervení, odblešení a podobně – stojí minimálně 2000 korun. A to jen v případě, že je zvíře zdravé.

„Město nám za rok 2019 přispělo 200 tisíc korun. Oproti nákladům je to však směšná částka,“ uvádí Karla Chrástová.

„Pokud si to břímě – starost o kočičiky v nouzi – vezme na sebe samo město, budu jen ráda. Zaměřím pak svou pozornost na okolní obce a města,“ dodává Chrástová.

O budoucnost svého útulku rozhodně nemusí mít strach. Zatoulané štěstí nedávno oznámilo prostřednictvím facebookového profilu stop stav. Maximální počet koček, kterým je schopna paní Chrástová s dobrovolnicemi poskytnout azyl je 160.

A právě přeplněnost útulku je jedním z impulsů, které vedly kroměřížskou radnici k rozhodnutí vybudovat vedle městského psího útulku také útulek kočičí. Radnice zatím příliš informací nezveřejnila. Investiční záměr města je totiž teprve v zárodku.

O kočky není zájem

Psy společně s kočkami mají například v útulku ve Vsetíně, který je, co do počtu obyvatel, srovnatelný s městem Kroměříž. Jakub Hába, je pověřenou osobou za vsetínský útulek, potvrzuje, že i zde převládá kočičí osazenstvo nad tím psím.

„Koček je vždycky víc. Řekl bych, že až přeplněno. Psů máme málo,“ vysvětluje Hába.

Oproti psům nepatří kočka k „vysokoobrátkovému zboží“.

„Některé nám tu zůstávají i léta. Nikdo o ně nejeví zájem. Dospělá kočka, nekontaktní, rozmrzelá, o tu není zájem. Každý chce roztomilé koťátko. Kočka je přitom vhodnější domácí mazlíček pro ty, kteří tráví hodně času v práci,“ míní Hába, který ale přiznává, že sám je spíše příznivcem psů.

Stavba útulku za rok

Stavba kroměřížského útulku bude ještě trvat. „

V první řadě je třeba získat dokumentaci stavby a zjistit aktuální výchozí stav objektu, v němž by měl kočičí útulek sídlit. Z dalšího jednání s dotčenými orgány a s veterinární správou vzejdou podmínky, jež bude řešit další stupeň projektové dokumentace, například budoucí kapacitu útulku i částku, kterou bude nutné investovat, aby stavba mohla plnit daný účel,“ vyjmenovala vedoucí radničního odboru regionálního rozvoje města Simona Prečanová.

Přípravné práce by měly být hotové do konce letošního roku. Stavět by se mohlo příští rok.

Transparentní účet Zatoulaného štěstí 2001155265/2010