Kroměříž - /FOTOGALERIE/ Několika tisícovkami registrovaných čtenářů a bezpočtem připravených akcí a výstav se může pochlubit Knihovna Kroměřížska. Ta letos slaví sto patnácté výročí, které si v pátek připomněla.

V tamním dětském oddělení připravily knihovnice veselou oslavu plnou her a soutěží.

„Vyzdobili jsme místnost konfetami, lampiony a balonky. Každé dítě dostalo při příchodu přípitek a dárek. Měli jsme i zdarma tombolu,“ vyzdvihla pracovnice dětského oddělení Marcela Kořínková. Čtenáři dostali i příležitost knihovně popřát.

„Na kartičky nám mohli napsat přání, předtištěný dort na papíře zase mohli libovolně vymalovat,“ vysvětlila Kořínková.

Jediné, co na oslavě chybělo, byl dort. Kvůli nedostatku peněz si ho knihovna nemohla dovolit. Pracovnice to však vyřešily po svém a jeden dalo by se říct nekalorický vyrobily samy.

„Byl sice jen z papíru, ale zato dvoupatrový,“ smála se Kořínková.

Při příležitosti sto patnáctého výročí byla v knihovně také nainstalována výstava či vytištěny upomínkové záložky.