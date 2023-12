FOTO, VIDEO/ Od pátku je v provozu mobilní kluziště na Hanáckém náměstí v Kroměříži. Mezi lidmi je o něj opět značný zájem. V sobotu ho velcí i malí bruslaři využívali od samého rána.

Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí v Kroměříži je v provozu, 9. prosince 2023. | Video: Dominik Pohludka

Kluziště je v provozu denně od 9:00 do 20:00, s výjimkou na Štědrý den, kdy se bude končit v 16:00, a na Silvestra, kdy se bruslí do 18:00. „Pokud bude příznivé počasí, bude kluziště otevřené až do konce února 2024,“ nastínil mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Vždy na 14:00 až 14:30 a na 17:00 až 17:30 je plánována úprava ledové plochy. Podobně jako v minulých letech je u mobilního kluziště půjčovna bruslí a uzamykatelné skříňky na obuv a další věci, a také stánek s občerstvením. Vstup na kluziště je pro bruslící za deset korun, zpoplatněna je také půjčovna bruslí.

Kluziště o rozměrech 13x28 metrů koupilo město v roce 2020, ovšem v zimní sezoně 2020-2021 nebylo možné jej provozovat. V zimě 2021/2022 kluziště navštívilo více než 11 tisíc platících bruslařů. V minulé zimě se na návštěvnosti projevilo nepříznivé počasí, lidí tak přišlo asi devět tisíc.