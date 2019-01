Zlínský kraj – Chlapec, nebo děvčátko? To je otázka, kterou si pokládá každá nastávající maminka. Určit pohlaví nenarozeného dítěte se dosud dalo pouze u odborníka.

Ilustrační foto | Foto: Profimedia.cz

Na trhu je už skoro tři měsíce sada pro určení pohlaví dítěte v domácím prostředí. V lékárnách v kraji však zatím běžně k dostání není

„Standardní je ultrazvukové vyšetření v těhotenství kolem 20. týdne. Dále se pohlaví dítěte dá přesně určit genetickým vyšetřením, ale to je invazivní metoda a provádí se při podezření na vývojové vady,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení Krajské nemocnice T. Bati Zdeněk Adamík.

Na trhu v České republice se před necelými třemi měsíci objevil výrobek, který umožňuje určení pohlaví dítěte v domácích podmínkách již od desátého týdne těhotenství. Tedy dříve než běžné ultrazvukové vyšetření.

„K určení pohlaví dítěte je důležité použít ranní moč. Ta se promíchá s krystalky v nádobce, která je součástí balení. Po pěti minutách lze odečíst výsledek,“ popsal obchodní ředitel výhradního distributora těchto testů Petr Jáchym.

Dodal, že pokud moč v testovací nádobce má barvu šedou, světle či tmavě zelenou, budoucí maminka se může těšit na chlapce. V případě, že moč zůstává v podstatě nezměněná nebo se pouze zbarvila do sytě žluté až oranžové, narodí se holčička.

Tento test se v zahraničí prodává od roku 2006. Výrobce přitom dává devadesátiprocentní záruku na správnost výsledků. Rovněž distributor na svých internetových stránkách garantuje, že pokud se narodí dítě jiného pohlaví, než jaké test určil, vrátí v takovém případě zákazníkovi peníze. O jeho existenci však neví ještě řada lékařů, lékárníků ani potenciálních uživatelek.

„O ničem takovém jsem ještě neslyšela. Ale jsem ráda, že se o tom dozvídám. Jedno dítě už mám, plánuji další, tak aspoň vím, že se můžu dozvědět pohlaví miminka dříve než v nemocnici anebo si takto potvrdit výsledek ultrazvuku,“ řekla Lenka Horáková ze Zlína.

V lékárnách zatím většinou tento test k dostání není.

„Tyto testy běžně k prodeji v našich lékárnách nemáme, v případě zájmu a dostupnosti produktu v lékárenském velkoobchodě však není problém je pro zákazníka objednat,“ konstatoval manažer nákupu firmy Europharm František Prchlík. Firma provozuje síť lékáren Pharmaland, které se v kraji nacházejí například ve Zlíně či Otrokovicích. Podobná odpověď zazněla také z Kroměřížska.

„Standardně tyto testy nenabízíme a zákazníci zatím ještě tento požadavek neměli. Pokud by však měli zájem, zřejmě bychom byli schopni jim toto zboží objednat,“ sdělila vedoucí kroměřížské lékárny U Komenského Stanislava Mrhálková.

Podobně vstřícně by se podle slov spolumajitelky zachovali například i v Rodinné lékárně v Uherském Hradišti-Jarošově.

„Na tento druh zboží se ještě nikdo neptal. Nicméně bychom se pokusili na požádání test zajistit,“ informovala spolumajitelka lékárny Ladislava Švehlová.

Zákazníci zatím nepoptávali novinku ani na Vsetínsku.

„Běžně tento test v naší lékárně k dostání není, ale má-li klient zájem, dodatečně mu jej můžeme zajistit. O test pro určení pohlaví dítěte před narozením v naší valašskomeziříčské lékárně však zatím nikdo zájem neprojevil,“ podotkla mluvčí společnosti Agel Hana Szotkowská.

Například nastávající maminka ze Vsetínska Helena Machová však o existenci testu ví.

„Slyšela jsem o tom, ptala jsem se svého gynekologa. Ten o něm například vůbec nevěděl. Řekl mi, že on sám by na test příliš nesázel a že je spíše pro klasické cesty určení pohlaví dítěte,“ řekla Helena Machová.

Doplnila, že je však zvědavá, a protože má do vyšetření, které by jí pohlaví očekávaného miminka odhalilo, ještě daleko, pravděpodobně peníze do koupi domácí sady investuje.

„Je to prý okolo tisíce korun. Pokud výrobce spolehlivost zaručuje, proč to nezkusit. Myslím si, že řada lidí o výrobku prostě zatím ještě neví, proto se o něj nezajímají,“ dodala Machová.