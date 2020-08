„Bylo to po 23. hodině, projížděli jsme městem. Já jsem ten den řídil. Viděli jsme hlouček lidí před restaurací, uprostřed ležela na zemi žena. V tu chvíli samozřejmě nevíte. Nejdřív nás napadlo, že to jen trochu přehnala s alkoholem,“ vzpomíná Jiří Petříček.

Když však zastavili a přišli na místo, pochopili strážníci, že slečna má zdravotní potíže.

„Ani tehdy jsme však nevěděli, co jí je. Podlamovali se jí nohy. Nemohla zvracet. Lidé se ji tam snažili otočit na čtyři a tlačit jí na břicho. Panoval tam vůbec všeobecný zmatek,“ pokračuje ve vyprávění Petříček.

„Polovina lidí byla pod vlivem alkoholu,“ popisuje situaci na místě Petříček, který je u městské policie rok a půl.

Do výkonu nastoupil hned po škole. Hlídka ve složení Jiří Petříček a Vítězslav John si automaticky rozdělila úlohy. Zatímco John se snažil ukočírovat dav, Petříček se věnoval zraněné slečně.

Po úrazu elektrickým proudem

„Poté jsme se dozvěděli první relevantní informaci. Objevila se tam kamarádky, která nám prozradila, že slečna byla dva dny zpět převezena do nemocnice po zásahu elektrickým proudem. Hospitalizaci následně ukončila na vlastní žádost – podepsala revers,“ přidává se druhý člen hlídky Vítězslav John.

Slečna se patrně rozhodla jít poranění zapít. Co se však přesně událo dál a co bylo spouštěčem zdravotních problémů, které ji dostali až do rukou strážníků městské policie a následně záchranářů nikdo v tu chvíli netušil.

„Pracovali jsme s tím, co jsme se dozvěděli. Jakmile ovšem slečna začala ztrácet vědomí a nebylo jí možné nahmatat puls, museli jsme zasáhnout,“ říká Vítězslav John, který začal v tom nejkritičtějším okamžiku s masáží srdce. Oživovat slečnu museli policisté do příjezdu záchranky hned několikrát.

„Vždy, když jsme ji otočili do stabilizované polohy, začali jsme ji opět ztrácet,“ pokračuje dále John.

V Ostravě bylo už na pomoc pozdě

O svůj život bojovala mladá žena také v sanitce po cestě do Kroměřížské nemocnice. Co s ní bylo dál se však strážníci nedozvěděli.

„Nemáme žádnou zpětnou reakci. Asi zkusíme do nemocnice zavolat a zjistit. Co se nám pak honilo hlavou? Byli jsme hlavně rádi, že nám na místě nezemřela,“ přiznává Vítězslav John.

„Stalo se to nám. Mohlo se to klidně stát komukoliv jinému, kdo by zrovna měl službu. Neudělali jsme nic neobvyklého,“ říká skromně John, který má průpravu první pomoci už z dob, kdy dělal v Americe plavčíka.

Jako by však Vítězslav John takové „neobvyklé“ zásahy přitahoval.

„U městské policie v Holešově jsem naprostým nováčkem. Jsem tu měsíc. Předtím jsem sloužil v Ostravě. Tam jsem se zase při své třetí nebo čtvrté službě dostal ke střelbě v nemocnici, která si vyžádala několik obětí,“ prozrazuje John.

Postavili ho, zelenáče, do ambulance, kde došlo jen pár minut předtím ke střelbě s tragickými následky.