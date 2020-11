Eva Vítková pracuje již 17 let v domově pro seniory Vážany v Kroměříži. Tamara B. je na témže pracovišti zaměstnaná 11 let. Člověk by řekl, že je po těch letech nemůže při práci již nic překvapit. Letošní rok je však naprosto vyvedl z míry.

Eva Vítková. | Foto: Archiv Evy Vítkové

„Od začátku celé pandemie se u mě střídá fyzická a psychická únava. Na jaře to bylo hlavně o únavě fyzické, druhá vlna je pro mě horší psychicky. Nejistota z toho, co se stane do budoucna. Osobně je mi velmi nepříjemný stav našich uživatelů, kdy jsou omezeni v kontaktu se svými rodinami, což je pro většinu z nich to, na čem jim nejvíc záleží,“ řekla Eva Vítková, která pracuje v domově jako koordinátor provozu.