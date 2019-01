Kroměřížsko – Spíše už jen na dny se dá vyčíslit existence dosavadního kroměřížského kina Nadsklepí ve stávající podobě. Počátkem června se totiž pro veřejnost na půl roku uzavře kvůli náročné rekonstrukci.

Náklady jsou vyčísleny na necelých sedmatřicet milionů korun. Ochuzeni o návštěvu kina v někdejším okresním městě však v následujících měsících lidé nebudou: promítat se bude v Domě kultury.

A diváci se navíc mohou nově těšit i na letní venkovní promítání ve dvoře Klubu Starý pivovar.

„Ještě prvního června normálně promítáme, následující den se kino uzavře. Netěší mě to, je to pro mě srdeční záležitost, pracuji tu už pětadvacet let. Na druhou stranu si uvědomuji, že kino poté bude vypadat krásně a pro diváky bude atraktivní,“ řekl včera pro Deník správce Nadsklepí Karel Šafařík.

Kinosál se po rekonstrukci změní v multifunkční, který poslouží i pro divadla či koncerty. „Nyní je tam k dispozici 443 míst, poté jich bude zhruba 297. Doposud diváci v několika předních řadách seděli na dřevěných sedačkách, nově si užijí komfort. Lidé na sebe nebudou namačkáni, rozestupy mezi sedadly budou větší,“ vyzdvihl zásadní změny Šafařík.

Po prvním červnu veškerou techniku, včetně nového ozvučení, přesunou z Nadsklepí do Domu kultury. Promítat se tam začne 4. června. Program slibuje několik lákavých premiér: nový český muzikál V peřině, česko-polské válečné drama Lidice či druhou část snímku Harry Potter a Relikvie smrti.

„V červnu chceme promítat téměř pravidelně, poté třeba i ob pár dnů. Časy jsou trošku pozměněné. Kino začíná v 17.30 a ve 20 hodin. Program je uzpůsoben tak, že je komerčně nabitější a lákavější,“ slibuje ředitel Domu kultury Kroměříž Jiří Králík.

Ten také upozorňuje, že diváci během prvních čtyř promítacích dnů nemusejí platit vstupné. „Chceme, aby si zvykli. Chystáme nejlepší český film Pouta či western Tenkrát na západě. Nezapomeneme ani na děti, ty se mohou těšit na Toy Story 3: Příběh hraček,“ vyjmenoval část bezplatného programu Králík.

Podle něj ale nezůstane jen u klasického promítání. V plánu má totiž na filmové premiéry přizvat i známé osobnosti. „Například k snímku V peřině by to měl být Arnošt Goldflam,“ láká Králík.

Vedoucí odboru rozvoje města kroměřížské radnice Josef Koplík vyčíslil rekonstrukci Nadsklepí na necelých třicet sedm milionů korun. Převážnou většinu uhradí město z příslíbené dotace z Evropské unie.

„Na dodavatele stavby jsme obdrželi dvě nabídky. Nakonec vyhrála společnost Pozemní stavitelství Zlín, která se spojila s firmou Syner Morava,“ informoval Koplík s tím, že neúspěšní zájemci mohou ještě týden vznášet námitky.

V jednání je nyní podle starostky Kroměříže Daniely Hebnarové také možnost letního promítání. „Uvažujeme o zahrádce u Klubu Starý pivovar. Musíme tuto možnost nejprve projednat a zabezpečit promítání po technické stránce,“ konstatovala Hebnarová.