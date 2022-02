Během pandemie se lidé naučili dívat na filmy doma. Kina teď bojují s nízkou návštěvností a jinak tomu není ani v případě kroměřížského Nadsklepí. Podle Radka Neumana by se to ale mohlo v brzké době změnit. Od středy 9. února totiž končí povinnost předkládat při vstupu do kina potvrzení o bezinfekčnosti.

Covid hodně zamíchal kartami. Jak velký problém je pro vás teď obstát vedle Netflixu a podobných platforem?

Netflix a další tady byli už dřív, covid to vlastně jen všechno urychlil. Najednou lidé neměli žádnou jinou možnost, nemohli jít do kina, tak si zaplatili Netflix. Letos navíc v Česku přibude ještě HBO Max a Disney Plus, což je další pomyslný hřebíček do rakve. Navíc všechno zdražuje, takže lidé budou přemýšlet více ekonomicky.

Je to tedy kombinace několika faktorů?

Je to kombinace úplně všeho. A myslím si, že i producenti a distributoři vidí, že na některé typy filmů nemá smysl lidi tlačit do kina. Pro ně jsou to výdaje navíc za reklamu a ten výsledek je vlastně mizivý. Je pro ně jednodušší a výhodnější prodat některé filmy Netflixu nebo někomu podobnému - inkasují z toho nějakou částku a film ve výsledku uvidí i mnohem více lidí.

Proč by tedy lidé měli chodit do kina, když se na nové filmy mohou podívat doma a ještě levněji?

Historicky tady máme kino nějakých 100 až 120 let a pořád je tady s námi. Nastoupila televize a říkalo se, že kino je mrtvé. To samé s nástupem DVD, videopůjčoven, internetu a tak dále. Kino to ale vždycky nějak převáží, protože je to nějaká společenská událost a jde tady o sdílený zážitek. Do kina můžete jít na rande, jen tak s kamarády nebo vzít rodiče. Když jdete s partou kamarádů třeba na nějakou komedii, kde se směje celý sál, máte z toho společné zážitky. Za pár let budete vzpomínat na to, že se nějaký chlápek vedle vás smál natolik, že jste se vlastně smáli jemu a ne tomu filmu. Nebo se společně bojíte u nějakého horroru a máte taky zážitek. To je něco, co prostě nejde nahradit tím, že si film pustíte doma na gauči.

Co vrátí lidi zpátky do kina?

V poslední době to byl dokument o Gottovi – Karel. A pak Spider-Man teď v prosinci. To nám stoupla návštěvnost asi o 80 procent. Najednou tady bylo 200 lidí. My jsme přitom byli zvyklí, že jich přijde jen deset nebo patnáct. Navíc se hodně začaly otvírat pomyslné nůžky - buď přijdou mladí na nějaké Marvelovky a něco podobného, nebo pak střední generace na české komedie. Není vlastně nic mezi tím. Kriminálky, detektivky a těžší filmy tady vlastně hrajeme jen pro pár lidí.

Jaký je zájem o odpolední promítání?

S tím jsme začali asi před čtyřmi lety. Tehdy s tím přišla spousta kin, jen tomu říkali různě. Tak jsme do toho šli taky. Je to primárně pro školáky, lidi co mají směnný provoz, ale i seniory. Prvního půl roku jsme měli minimální návštěvnost, opravdu chodilo jen pár lidí. Pak jsme dávali Úsměvy smutných mužů a najednou přišlo 150 lidí, lidé si to mezi sebou řekli a rozjelo se to. Jenže přišel covid, takže jsme to museli stopnout a teď to znovu rozjíždíme. Největší zájem je hlavně mezi seniory a občas přijdou i nějací studenti. Pro ty teď chystáme ještě jeden projekt, který brzy zveřejníme.

Dnes jsou mezi mladými hodně v oblibě multikina. Jak se vám daří obstát v takové konkurenci?

Taky to tak vnímám. Podle mě je to ale spíš životní styl, že si zajdete do mekáče a potom jdete do kina. Lidé jsou různí a chápu, že chodí do multikina, kde je to pro ně asi víc cool než v našem kině. Pro mě je ale multikino strašně neosobní, unifikované prostředí. Hodně už z toho trčí komerce. Na začátku čekáte dvacet minut, než se pustí film, koukáte na reklamy. To mi osobně vadí. Další věc je, že spousta lidí ani neví, že naše kino je po deseti letech zrekonstruované, máme tady popcorn, promítáme i předpremiéry. Častokrát máme předpremiéru a až o den později je ten film v New Yorku. Takže je to i tom, že lidé často netuší, že ty premiéry filmů dáváme taky, že kvůli nim nemusí jet někam jinam.

Zmínil jste popcorn. Patří podle vás do kina, nebo to naopak ruší při sledování filmu?

Myslím si, že patří. My jsme s tím bojovali, zavedl se u nás asi tři nebo čtyři roky zpátky. Máme tady nájemce, který provozuje bufet a zároveň začal prodávat právě i popcorn. Je to člověk, který je srdcař. I kdyby se třeba nehrálo, tak tady bude. Jsem za něj opravdu rád, takoví lidi jsou potřeba. Navíc spolupracujeme na hodně věcech – chystáme společně 1. a 2. dubna maraton Harryho Pottera – budeme mít Potterovské menu, rekvizity, kostýmy, fotokoutek, suvenýry a tak. Bude to prostě velké.

Podobné filmové maratony organizujete už delší dobu. Jaký je o ně zájem?

Jsou hodně úspěšné. Má to zase dlouholetý vývoj – původně to bylo jen pro gympl, postupně jsme je ale otevřeli i široké veřejnosti. Loni jsme stáli před otázkou, jestli do toho jít nebo ne. Nakonec jsme do toho šli a mělo to úspěch. Přišlo asi 180 lidí a všichni byli nadšení. Já tam vždy bývám až do rána a pak se s lidmi ještě loučím. A největší radost mi udělal jeden pán, který mi při odchodu řekl, že je to podle něj nejlepší akce a že tady přijel až z Brna. To mě opravdu potěšilo.

Jak jste se stal vedoucím kina?

K filmu mě to vždycky táhlo. Vystudoval jsem teorii a dějiny filmu, psal do různých filmových magazínů a potom jsem studoval management v kultuře. Shodou okolností jsem tady byl na stáži a tehdejší paní vedoucí tady dojížděla z Brna a naskytla se jí příležitost, že by pracovala tam. Tak mě doporučila a od roku 2017 to tady mám na starost. (usmívá se)