Kroměřížsko – Dobrodružství pod stanem nebo v chatce v kempu láká v létě spousty lidí. Přímo v regionu však mnoho možností nemají, podobných zařízení je totiž na Kroměřížsku poskrovnu. Zájem o spaní pod stanem, v karavanu nebo v chatkách je přitom poměrně velký, shodují se majitelé kepmů.

Na dovolenou pod stan letos vyrazí třeba Denisa Andrýsková z Kroměříže.

„Spaní ve stanu mi nevadí, právě naopak, je to tak trochu dobrodružně strávená dovolená. Letos vyrážíme s partou do Itálie, kde budeme spát v kempu pod stanem. Nejedu takhle poprvé, a proto vím, co mě čeká. Je to vždycky super dovolená," pochvaluje si studentka.

O autokemp Koryčany je velký zájem

Co se týče Kroměřížska, lidé tady mohou strávit dovolenou v celkem pěti zařízeních. Jedno leží přímo v údolí Chřibů, Autokemp Koryčany láká na klidné prostředí a bezprostřední blízkost koupaliště.

„Máme chatky, stany a tři karavany. Chatky máme tento týden obsazeny, ubytování v nich by si lidé měli objednat raději předem, je o ně velký zájem. Se stanem mohou přijít kdykoliv a ubytujeme je bez problémů," řekla Deníku tamní pracovnice.

Stany si lidé mohou postavit na travnaté ploše s vysazenými borovicemi. Místa jsou tu vyhrazena také pro karavany, každý má vlastní elektrickou přípojku a kohoutek s vodou. Ubytovat se turisté mohou i v chatkách, které disponují osmi lůžky, kuchyňkou a sociálním zařízením.

Kemp na Rusavě je otevřený až do září

Druhý z kempů leží v Rusavě a je určen pro stany a karavany. Návštěvníci v něm najdou společné umývárny, toalety, pitnou vodu a třeba pískové hřiště na beachvolejbal.

Výhodou pro turisty je, že se tady mohou ubytovat i bez přítomnosti správce, poplatek je však nutné uhradit nejpozději následující den ráno. Návštěvníkům bude kemp otevřen až do září.

„Volná místa zatím máme. Zájem o ubytování lidé mají, bohužel kvůli počasí, které zatím moc slunečné nebylo, je sezona spíš pozvolná," poznamenala tamní pracovnice Věra Řičánková.

V Kroměříži v kempech nepočítají s karavany

Přímo v Kroměříži jsou pak dva cyklokempy. Ubytování ve vlastních stanech nabízí třeba ten na Pionýrské louce, kde lidé najdou sociální zařízení s teplou vodou a restauraci asi dvě stě metrů od kempu. Využít mohou i sportovního areálu, kde se konají společenské akce.

Ubytování v přírodě pod stanem pak nabízí cyklokemp Na Hrázi, který je u štěrkoviště Hrubý rybník, známého spíš jako Bagrák. Do areálu se umístí až třicet stanů, na loděnici si lidé po domluvě mohou zapůjčit kánoe, vyrazit na značené turistické stezky nebo na kole po cyklostezkách kolem řeky Moravy.

„Zájem lidé mají, turisty tady máme denně. Se stanem mohou přijít kdykoliv, volno máme. Problém je s karavany, pro ty tady místo není a bohužel ani nikde jinde v Kroměříži," upozornil tamní správce Josef Zimák.

V areálu kempu u Bagráku je i dílna, samozřejmostí jsou také sociální zařízení s teplou vodou, sprcha, bufet a klubovna. Zahrát si lidé mohou tenis, kuželky nebo opéct špekáčky.

Možnost ubytování v chatce, penzionu, s karavanem i stanem nabízí zařízení Dvůr Honětice, v jehož rámci je k dispozici i přírodní koupalištní biotop. Ubytovat se lidé mohou v šesti čtyřlůžkových pokojích nebo ve stanech a karavanech na vyhrazené ploše, nechybí letní restaurace ani ohniště.

„Kemp máme otevřený a turisty rádi přivítáme. Zájem lidé mají, nedávno přijeli i výletníci z Německa. Sezona se zatím rozjíždí pozvolna," konstatoval pro Deník tamní provozní Igor Pokorný.