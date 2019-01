Zlínský kraj - Pro ženu hrůzný zážitek na celý život, pro muže pár let za mřížemi. Případy znásilnění se kriminalisté ve Zlínském kraji zabývají každý rok. Letos ženy nahlásily celkem osmnáct znásilnění. Některá z nich jsou však smyšlená.

Jen na Zlínsku mělo být letos znásilněno osm žen. Ve skutečnosti šlo pouze o pět. „Tři z nich nahlásily smyšlené znásilnění, dvě z nich kupodivu shodně a nepravdivě uváděly, že se tak stalo při hudebních akcích ve Vizovicích, na festivalech Masters of Rock a Trnkobraní. Podobné akce s mnoha neznámými lidmi a velkým množstvím alkoholu patrně probouzí u některých mladých žen takovéto představy,“ uvedl Michal Kabeš z kanceláře ředitele zlínské policie.

Úspěšnost zlínské policie při hledání viníků tohoto trestného činu je poměrně velká. „V roce 2008 se nepodařilo vypátrat dva z pachatelů, zbytek případů byl objasněn,“ sdělil Kabeš.

Podle něj se nedá specifikovat místo, které si násilníci nejčastěji vybírají pro své choutky. „Je to různé, ke znásilnění může dojít v parku, v budovách, kde popíjejí alkohol oběť i s pachatelem, ale i ve vlastním bytě, kde může být žena znásilněna jak návštěvou, tak i svým manželem,“ vysvětlil Kabeš.

Kromě Vizovic, které byly dvakrát nepravdivě označeny jako místo znásilnění, došlo letos ke znásilnění v Malenovicích, Otrokovicích, ve Zlíně a v Želechovicích.

Tři znásilnění byla letos nahlášena na Kroměřížsku i Vsetínsku. Čtyřmi případy se v tomto roce zabývali kriminalisté na Uherskohradišťsku. Tři z těchto činů, které se odehrály ve Velehradě, Buchlovicích a Bojkovicích, byly objasněny. Jeden je zatím odložen, protože v něm nebylo dosud prokázáno použití násilí. „Ke znásilnění došlo v jednom případě v místě bydliště poškozené, dále v opuštěném objektu, na veřejnosti před pohostinstvím a ve sklepních prostorách,“ řekl Jaroslav Krejčíř z uherskohradišťské policie.

Jestliže jsou násilníci zadrženi, mohou očekávat trest odnětí svobody od dvou do osmi let. „Pokud se takového jednání dopustí pachatel na osobě mladší osmnácti let, hrozí mu pobyt za mřížemi v délce od tří do desíti let. V případě, že se takového jednání dopustí na osobě mladší patnácti let nebo při takovém jednání způsobí poškozené těžkou újmu na zdraví, může trest činit pět až dvanáct let,“ řekl Krejčíř. Odnětí svobody na deset až patnáct let či výjimečný trest pak může dostat ten, kdo by ženu činem usmrtil.

Jak se dá znásilnění zabránit, co dělat, když se stane a na koho se poté obrátit, budou hlavní témata jednodenního semináře, který bezplatně pořádá zlínská Univerzita Tomáše Bati 4. října. Od desíti do osmnácti hodin si mohou zájemci vyslechnout přednášky mluvčí zlínské policie a odborníka na sebeobranu a také se naučit od zkušených instruktorů bojových umění praktické nácviky sebeobrany.