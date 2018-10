Ke vzniku koalice má Kroměříž ještě daleko

Seřizovači a obsluha konvenčních fréz Operátor CNC obráběcího centra. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVIŠTĚ Hulín , - Náplň práce: obsluha a seřizování CNC obráběcího centra, průběžné a kontrolní měření výrobků, běžná provozní údržba stroje, - Požadujeme: vyučení - vzdělání ve strojírenském oboru, 1 rok praxi na obsluze CNC obráběcího centra, znalost čtení výkresové dokumetace, znalost práce s měřidly, uživatelská znalost práce na PC, časovou flexibilitu – práce ve vícesměnném provozu, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, - Nabízíme: motivační ohodnocení na základě zkušeností a výkonu, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, 2x ročně odměny závislé na hospodářském výsledku firmy, nástup možný ihned, - Osobní kontakt na pracovišti je možný v době Po-Pá 6.00-14.00 hod. nebo písemné žádosti s profesním životopisem zasílejte na e-mail: cv@pilana.cz. Pracoviště: Pilana knives a.s., Nádražní, č.p. 804, 768 24 Hulín. Informace: Pavel Bolf, .

Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb Prodavač/ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Okay je nejúspěšnější společností na trhu s elektrospotřebiči a stylovým nábytkem. Může se pochlubit pozicí stabilní české firmy s téměř čtvrt století dlouhou historií. Svých úspěchů by nedosáhla bez týmu šikovných pracovníků na svých prodejnách, mezi které se nyní můžete zařadit i vy. , , Náplň práce: , * aktivní prodej zboží a služeb , * odborné poradenství a péče o naše zákazníky , * zodpovědnost za svěřený úsek prodejny , * provádění průběžných inventur , , Požadujeme: , * příjemné vystupování a komunikativnost , * energii a tah na branku , * chuť pracovat a učit se novým věcem , * zodpovědnost a spolehlivost , * trestní bezúhonnost , , Nabízíme: , * motivující platové ohodnocení, které můžete vlastní aktivitou a výkony zvyšovat , * zaškolení a propracovaný systém dalších školení , * možnost osobního a profesního růstu , * zázemí stabilní společnosti , * možnost nástupu IHNED , , V případě Vašeho zájmu o nabízenou pracovní pozici, zašlete nám svůj životopis na sp04.hr@okaycz.eu. Pracoviště: Okay s.r.o. - kroměříž, Kotojedská, č.p. 543, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Radka Pospíšilová, +420 724 661 593.