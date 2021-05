Deník oslovil některé komparsisty. Svěřili se nám s tím v kolika filmech už jsme je mohli vidět či proč se natáčení účastní?

Komparz, Petra (vpravo) , Laura (vlevo)

Petra, Hodonín

Přišla jsem si zahrát, protože je tu výborná atmosféra a strašně mě to baví. V komparzu hraju už pět let. Mám za sebou natáčení například Poslední aristokratky, Stínů v mlze a dalších. Mimo jiné i předchozích dílů Marie Terezie. . Takže příběh mám zmapovaný.

Civilním povoláním jsem obchodní zástupce a tohle je pro mě takový způsob, jak se odreagovat.

Laura, Brno

Přišla jsem do komparsu, protože se mi líbí tématika filmu, dobové kostýmy. Je super si vyzkoušet třeba korset a šaty, ke kterým se normálně nedostanete. Je to opravdu krásné natáčení, všichni jsou moc milí. Myslím, že mohu říct, že si to tu všichni užíváme. Tady v Kroměříži natáčíme asi čtvrtý den. Protože natáčíme na více místech, člověk se podívá na různá místa, do krásných zámků.

Komparz, Vladimír

Vladimír, Kroměříž

Pravidelně se účastním natáčení a proto jsem nemohl nevyužít příležitosti ani nyní. Potkal jsem tu spoustu známých z Kroměříže. Rozhodně pár desítek nás tu bude. Hrál jsem i v předcházejícím dílu Marie Terezie. Jsem už v důchodu a hraní mám jako zpestření. Žena mi říkala, že jestli ještě půjdu, tak už se rozvedeneme. Říkal jsem jí, že ještě dnes půjdu. Tak doufám, že to doma projde.

Komparz, Tadeáš

Tadeáš, Rebešovice

Je mi deset let. Natáčení mě celkem baví. I když musím třeba brzy vstávat, tak si to užívám. Jsou tu super lidé. Hercem bych ale asi nechtěl být. Nechtěl bych se tím ovšem živit, raději si jen tak občas zahrát. V Kroměříži se mi líbí zámek a park.

Michal, Brno

Protože mě to baví. Jezdím natáčet už od studentských let. Nemám ani spočítáno, ve kterých seriálech či filmech jsem hrál. Bylo by to na dlouho. Epizodní role jsem si ovšem zahrál například v Četnických humoreskách, v Bobulích, v Četnících z Luhačovic. Něco už jsem zažil.

Jsem z Brna. Kroměříž je nádherná. Natáčel jsem tady už vícekrát. Je pro mě srdcovou záležitostí. Co se týče filmu, byl jsem zde na natáčení Angeliky, Pekla s princeznou a dalších.