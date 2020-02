„Opravdovou výzvou pro mě byly šaty, které maloval na svých obrazech umělec Lucas Cranach. Problém byl, že ženy vždy vyobrazoval zepředu a já nemohla přijít na to, kde mají šaty zapínání. A věřte mi, že zezadu to není. V hlavě mi šaty ležely více jak rok. Dokonce se mi o nich i zdálo,“ vzpomíná usměvavá Jarmila Fochrová.

Móda na malých panenkách

K šití dobových oděvů se dostala tak trochu náhodou.

„Bývalý přítel se připojil v roce 2010 ke skupině Biskupských manů v Kroměříži (historická skupina, která původně vznikla s cílem rekonstruovat jednotku mající v dávných dobách chránit biskupa a vlastně celou Moravu, pozn. redakce) a já jsem se tak nějak přidala a začala šít kostýmy,“ přibližuje počátky Jarmila Fochrová. Za ta léta ušila tolik šatů, že jimi zaplní jednu velkou skříň vysokou až ke stropu. „Korzety a spodní prádlo jsou ještě zvlášť,“ prozrazuje Jarmila.

Začátky však nebyly jednoduché. Sehnat podklady, střihy a inspiraci bylo těžké, někdy dokonce nemožné.

„Když jsem dala dohromady to, co se mi podařilo získat, zjistila jsem, že každá móda z něčeho konkrétního vychází. Navíc jsme v Česku. Naši předkové šaty nevyhazovali. Přešívali je. Málokdo si mohl dovolit koupit jen úplně novou róbu. A proto se české šaty jen přibližovali tomu, co byla například ve Francii největší móda,“ vysvětluje Jarmila Fochrová.

„Móda přicházela v podobě malých panenek. Krejčí, kteří u nás byli, ji museli napodobit,“ hovoří o historii krejčovství Jarmila.

Bída přišla do módy

Ačkoliv se to může zdát absurdní, nejtěžší je podle Jarmily Fochrové ušít šaty z období první poloviny 20. století.

„V jednoduchosti je krása, ale je velké umění ji vystihnout a zpracovat. Naopak nejjednodušší je pro mě baroko,“ překvapuje Jarmila.

Tím, že má nastudované jednotlivé umělecké směry, dokáže s jistotou rozpoznat, jak se móda v průběhu staletí vyvíjela.

„Móda se v průběhu let neustále vrací. Většina dnešních plesových šatů je povětšinou empír. Ale netýká se to jen oblečení. Například Baťovy boty z třicátých let. Jeho styl podpatků se objevil již v baroku. Oproti tomu nejmenovaný obchodní řetězec má nyní v nabídce všechny lodičky na zavazování. To jsou pro změnu 20. léta 20. století,“ poukazuje Jarmila Fochrová na cyklickou opakovanost jednotlivých módních prvků.

„V 90. letech byly oblíbené rozšířené rukávy. Předobraz našli návrháři v gotice. Co ovšem přišla do módy džínovina, tak móda upadá,“ míní Jarmila a upozorňuje, že současná konfekce a příliv oblečení z Asie ničí módu. „Džínovinu původně prosazovali američtí návrháři a evropští se jí dlouho vyhýbali, odmítali ji,“ připomíná Jarmila Fochrová.

„Když vidím krásné mladé holky v roztrhaných kalhotách je mi z toho smutno. Vždy říkám, že bída přišla do módy,“ povzdechne si Jarmila.

„Pochopím, že třeba hokejisti musí mít na dresu loga a značky. Ale proč by to měl mít i člověk na ulici. Dříve se nikdo značkou nechlubil. Obdiv a renomé si módní značky vysloužily tím, že se každý ptal: A kdo ti to šil?“ připomíná zklamaně Jarmila Fochrová.

Paraplíčko proti dotěrným pánům

„Nemám příliš ráda slunce, takže velmi pěkná móda jsou paraplíčka. Navíc to má dvojí využití. Buď se ochráníte před sluncem nebo před dotěrnými pány,“ radí Jarmila.

A do kterých šatů se těší? „Budete se divit, ale mám ráda i korzety. Když mě bolí záda, tak se do nich i těším. Navíc, když si jej k sobě pořádně sešněrujete, vám nich není zima. Jenom škoda, že v nich chodíme nejčastěji v létě,“ uzavírá Jarmila.