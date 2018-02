Kde stavět? Za bydlení ve městě si lidé připlatí, okolní obce lákají cenou

Nejdráž vyjde stavět na pozemcích ve Zlíně a okolí. Kdo nevyhledává ruch města, měl by se poohlédnout po bydlení v obcích, ze kterých to zpravidla není do měst daleko. Ty totiž nové obyvatele lákají ke koupi pozemků příznivou cenou.

Tyto pozemky jsou ve většině případů už zasíťované, stačí tedy koupit a začít stavět. K výběru vhodné parcely je podle realitních makléřů ovšem dobré si vždy přizvat odborníka. Více na straně 2 Níže uvedené ceny jsou orientační za zasíťované pozemky Ceny stavebních pozemků ovlivňuje velké množství faktorů Stanovit, v které lokalitě jsou stavební pozemky nejlevnější, nebo naopak nejdražší, je téměř nemožné. „V dnešní době je každý dobrý pozemek ceněn poměrně vysoko,“ vysvětluje majitel realitní kanceláře Zvonek Miroslav Zvonek. Obecně však platí, že čím dál od města, v oblastech s řídkou infrastrukturou a malými pracovními příležitostmi, jsou pozemky s nižší cenou za m2. Cenu zvyšuje krásné prostředí, dobrá dostupnost a přístup k sítím. Lokalita vzdálená od města pak není nevýhodou. Cena klesá u znehodnocených pozemků, jejichž kredit snižují například vepříny v blízkosti parcel nebo velké továrny znečišťující ovzduší. Cenu pozemků deformují i jednotlivé obce. ČTĚTE TAKÉ: Mezi paneláky někdo rozsypal jed na krysy. Pejskaři se bojí „Chtějí nalákat budoucí obyvatele na přijatelnou cenu. Pak se stává, že metr pozemku může stát 200 korun a o pár metrů dál 1100,“ vysvětluje realitní makléř Pavel Novák. Dalším faktorem je velikost pozemku. U větších bývá cena za m2 nižší. Někdy se cena vyrovnává i tím, že část pozemku je stavební a část jsou pole a zahrady. Rozhodující je také fakt, zda je pozemek zasíťovaný, či nikoli. Pak se ceny mohou výrazně lišit. Na Zlínsku jsou nejdražší pozemky ve středu města Zlína, m2 se může vyšplhat až k pěti nebo šesti tisícům, žádané lokality jsou i místní části Kostelec, Štípa a Lukov. 300 korun za m2 je běžných pro nezasíťované pozemky v Halenkovicích, Mysločovicích, Hostišové nebo ve Slopném. Ve Zlínském kraji se ceny pozemků snižují směrem k Bílým Karpatům a Javorníkům. ČTĚTE TAKÉ: Ve Zlínském kraji skokově ubyl hazard. Kvetou ale internetová casina Kroměříž ▲ KROMĚŘÍŽ A OKOLÍ: 3000 až 3500 Kč/m2 ▼ UHŘICE, PAČLAVICE: 350 až 400 Kč/m2 Slovácko ▲ UHERSKÉ HRADIŠTĚ (město): 1000 až 3500 Kč/m2 ▼ STŘÍBRNICE: 500 Kč/m2 Zlínsko ▲ ZLÍN (město): 5000 až 6000 Kč/m2 ▼ HALENKOVICE, SLOPNÉ: 300 Kč/m2 Valašsko ▲ ROŽNOV P. R.: 2000 Kč/m2 ▼ BRANKY: 200 Kč/m2

Autor: Renáta Večerková