Jaro klepe na dveře a s ním i oblíbené zahradnické a zahrádkářské prodejní výstavy. Jedna z nich začne už tento týden ve Věžkách na Kroměřížsku. Jaké novinky tam chystají, jaký bude doprovodný program nebo kolik lidí se podílí na organizaci celé akce, přiblížila v rozhovoru pro Deník manažerka výstav Zahrada Věžky Pavlína Majdová.

Manažerka výstav Zahrada Věžky Pavlína Majdová. | Foto: se souhlasem Pavlína Majdová

Jaká bude letošní jarní Zahrada Věžky?

Svým způsobem je každá jedna výstava jedinečná a nová, i když se to na první pohled nemusí zdát (úsměv). Například máme nové prodejce, pro děti chceme kromě zavedených aktivit dělat i zábavný moderovaný program a na tvorbě expozice se podílí škola z Kroměříže.

Na vašich akcích bývá tradičně k vidění i vystavená technika či květinová expozice ve staré sýpce. Prozradíte, na co přesně se mohou návštěvníci těšit letos?

Letošní rok nám výstavu květin ve staré sýpce obohatí výtvarná díla dětí ze ZŠ a MŠ Kroměříž, Františka Vančury. Celá expozice bude laděna do veselých barev na téma Cesta do fantazie. Připravujeme i výstavu techniky. Naše výstava probíhá celá pod širým nebem v parku a na travnatých plochách v obci. Občas máme tedy problém s tím, že když zaprší, jako se nám to stalo loni na podzim, nemůžeme techniku umístit, protože nejen, že by se zničil trávník v zámeckém parku, ale ona několika tunová „monstra“ by následně ani z trávníku nevyjela. Nezbývá nám než doufat, že pršet nebude (úsměv).

Nový ředitel Výstaviště: o jarní Florii, chystaných akcích i novinkách

A co hudební doprovod?

Na jarní výstavu jsme si pozvali oblíbená hudební uskupení, které naši návštěvníci dobře znají a mají je rádi. Začneme čtvrtkem, kdy nám zahraje hudební skupina Motýl band, kterou můžou lidé znát například z hudební televize, následuje duo Harmony z Přerova, DH Sebraňáci, DH Nivničanka a v pondělí to završí DH Věrovanka, která je stálicí na naší zahrádkářské výstavě. Kromě toho bude připraven program pro děti obsahující zábavné hry, tanečky a mimo jiné i malování na obličej.

Před rokem jste v rozhovoru pro Deník zmínila, že byste ráda, aby na vašich výstavách byly stánky se zahradními architekty či odborníky na fotovoltaické elektrárny, kteří by návštěvníkům poskytli rady. Budou letos?

Ano, to bych velmi ráda… Naši výstavu navštěvují i mladí lidé, kteří staví rodinné domy a tato nabídka by se jim mohla hodit. Na jarní výstavě budeme mít například stánek s fotovoltaikou a tepelnými čerpadly nebo paní poskytující rady zahrádkářům. Co se týká přednášek nebo například zahradních architektů, toto bych stále chtěla realizovat, potřebuji k tomu ovšem odpovídající prostor. Jak si naši návštěvníci mohli všimnout v loňském roce, započala u nás rekonstrukce budovy nacházející se uprostřed výstavního areálu. Tyto prostory by v budoucnu mohly být ideální k pořádání těchto aktivit.

Už víte, kolik stánkařů letos do Věžek přijede?

Jarní výstava bývá na vystavovatele a sortiment bohatá, sjíždí se k nám více než stovka prodejců z celé České republiky, Slovenka i Polska. Mám přihlášené i nové „neokoukané“ prodejce jak ze zahradnictví, tak z řad řemeslníků. Myslím si, že je na co se těšit.

Zábava i připomínka výročí města. Takový bude letošní Vybarvený běh

Výstava začne už za pár dní. Prozraďte, kolik lidí se podílí na přípravách a organizaci akce?

Obecní úřad má sedm zaměstnanců, kteří se aktivně menší či větší mírou podílejí na přípravách. Na samotnou akci se nabírají brigádníci. Aby byl zabezpečen hladký průběh na pokladnách i parkovištích a v areálu bylo čisto, je třeba mít tým minimálně 35 lidí. Důležitou složkou je noční hlídka se zdravotním a hasičským dozorem, kteří jsou nezbytnou součástí přispívající k hladkému průběhu.

V posledních měsících vše zdražuje. Jaké bude letos vstupné a parkovné? A bude je možné zaplatit kartou?

Kartou se u nás platit bohužel nedá a nejbližší bankomaty jsou v Kroměříži nebo v Morkovicích. Zdražování je věc, která se týká nás všech. Vstupné je 100,- dospělá, 80,- po slevě, ZTP, ZTP/P, děti do 6 let zdarma. Cena parkovného zůstává stejná jako v minulém roce.

Jarní Zahrada Věžky

Oblíbená zahradnická a zahrádkářská akce se koná od čtvrtka 27. dubna do pondělí 1. května denně od 9 do 16 hodin. Kromě všeho potřebného pro dům a zahradu nabídne výstava také další program. Děti mohou společně s rodiči luštit oblíbené kvízy, dámy mohou obdivovat krásu květin a pánové se pokochají výstavou techniky.

Nechybí ani hudební doprovod:

27. 4. Čtvrtek - Motýl Band CZ

28. 4. Pátek - Hudební skupina Harmony

29. 4. Sobota - DH Sebraňáci

30. 4. Neděle - DH Nivničanka

1. 5. Pondělí - DH Věrovanka

Vstupné