První kapitola zmíněného příběhu se začala psát už v roce 1994, kdy Karla Melichaříková nastoupila do meziříčské nemocnice na pozici všeobecné sestry. Po krátkém působení na standardním oddělení přešla na místní jednotku intenzivní péče (JIP).

„Po osmnácti letech na JIP mi vedení nemocnice nabídlo funkci vrchní sestry. Přijala jsem ji a na stejné pozici jsem do dnešní doby,“ říká Karla Melichaříková, aktuálně vrchní sestra chirurgických oborů a urologie v Nemocnici Valašské Meziříčí.

To nejdůležitější v jejím životě se ale odehrálo v roce 2001. Tehdy se na chodbách valašskomeziříčské nemocnice objevil Vladimír Melichařík, aby zde „odsloužil“ povinnou civilní službu.

Netrvalo dlouhou a Vladimír s Karlou si padli do oka. Žádný z nich však tehdy ještě nemohl tušit, jak velký vliv bude mít setkání na jejich soukromý i profesní život.

„Měl jsem vystudovanou ekonomku a po civilní službě v nemocnici jsem šel pracovat jako provozní restaurace a číšník. V restauraci jsem pracoval deset let,“ vypráví Vladimír Melichařík, jehož dnešní profese už je ale zcela jiná.

Po deseti letech se totiž vrátil zpět do meziříčské nemocnice. Nastoupil na pozici sanitáře.

„Udělal jsem si sanitářský kurz, po dvou letech i kurz ošetřovatele a poté jsem se přihlásil na vyšší zdravotnickou školu, kde jsem si dodělal všeobecnou sestru,“ popisuje Vladimír svou cestu od nižší zdravotnické pozice až na operační sál.

Zároveň přiznává, že velký vliv na jeho profesní otočku a volbu povolání – pro muže ne právě běžného – mělo seznámení s Karlou během civilní služby.

Melichaříkovi jsou manželé už šestnáct let a mají dvě děti ve věku 15 a 12 let. Karla pracuje v Nemocnici Valašské Meziříčí 26 let, Vladimír deset let.

Zapálení bývalého číšníka pro práci všeobecné sestry se nakonec zapsalo i do historie Nemocnice Valašské Meziříčí, která patří do skupiny AGEL.

Nemocnice je v provozu od roku 1965 a Vladimír Melichařík se stal vůbec prvním mužským instrumentářem na zdejších operačních sálech.

V úterý 12. května mohli manželé Melichaříkovi společně oslavit Mezinárodní den sester (ošetřovatelství), který na toto datum připadá.

„Všem našim kolegům a kolegyním přejeme hlavně hodně zdraví v této nelehké době a hlavně pevné nervy,“ vzkázali při této příležitosti Vladimír a Karla Melichaříkovi.