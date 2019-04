Tvoří neopakovatelné texty plné poetiky, hledá a nutno říci i úspěšně nachází zajímavé rýmy a slovní spojení.

Poté je s lehkostí sobě vlastní doplňuje příjemnými melodiemi a tak vznikají jeho písně, které spíš pohladí, než nakopnou.

Atmosféra koncertu podtrhuje jemnost písní, navíc zde Plíhal recituje některé své básnické miniatury.

Po vynucené poúrazové pauze se Plíhal vrací na pódia s podporou kytaristy Petra Fialy.

Přijít si je poslechnout můžete i v Holešově, kam zavítají ve středu 10. dubna.

Jejich koncert si zde můžete vychutnat od 19 hodin v tamním kině Svět.

Vstupné činí 390 korun v předprodeji.

Vstupenky si lze zakoupit i na místě, a to za 420 korun. Pořadatelé však upozorňují, že koncert není vhodný pro děti do 12 let.