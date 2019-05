Kdy: v neděli 2. června v 15 hodin

Kde: Areál jízdy králů v Kunovicích

Proč přijít: Slavnostní vystoupení nejmladšího dětského souboru k příležitosti 10. výročí. Všechno, co umí, předvedou děti ve věku od dvou do pěti let. Účinkovat budou bývalé i současné děti ze souboru, které doprovodí cimbálová muzika Malá Lintava. Jedná se o jediný soubor svého druhu na Slovácku.

Melounožraní

Kdy: v sobotu 1. června od 14 hodin

Kde: R-Club v Holešově

Proč přijít: Návštěvníci změří síly v pojídání melounů, párků a v pití piva. Vystoupí rychlořezbář Martin Bořuta a hanácký folklorní soubor Omladina. Celé odpoledne si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu veteránů. Bude zajištěno bohaté občerstvení včetně grilování a uzení. Vstupné je zdarma.

Přílepské Békal

Kdy: v sobotu 1. června od 13 hodin

Kde: zámecký park Přílepy

Proč přijít: Hudební festival určený pro všechny příznivce country, folku a trampské muziky. Vystoupí zde kapela Brontosauři revival, D.N.A. Brno, Vína nebo René Souček. Na své si přijdou i děti, čekat na ně bude skákací hrad a jízda na koni. Těšit se mohou také na oblíbené malování na obličej.

Kácení máje

Kdy: v neděli 2. června od 15 hodin

Kde: MKC Hulín Proč přijít: Návštěvníci si užijí tradiční kácení máje. Od půl čtvrté následuje posezení s muzikou na nádvoří kulturního centra. V případě deště se zábava přesune do hlavního sálu.

Den se STONOšKOU

Kdy: v sobotu 1. června od 10 hodin

Kde: zámecký park Bystřice pod Hostýnem

Proč přijít: Na zábavném dni vystoupí zpěvák Sebastian a kapela SLZA, písničkář Jakub Tichý, klauni z Balónkova, skupina Peřeje a taneční skupina Stars.

Filmáček ke Dni dětí

Kdy: so a ne 1. a 2. června v 15.00

Kde: Kino Vatra Vsetín

Proč přijít: Animovaný film o zábavním parku vytvořeném z dětské fantazie. Kouzelný park je animák plný adrenalinu, jenž otevírá brány dětem, které se nebojí snít.

Hravý dětský den

Kdy: neděle 2. června od 14.00

Kde: KZ města Valašské Meziříčí

Proč přijít: Tygří skákací hrad, dětský koutek, bloudění v Šípkovém hradě, rodeo býk, lezecká stěna, manéž, kolotoč, autíčka, vláček i obří skluzavka. K tomu další program včetně tanečních vystoupení a divadelního představení.

Smažení vaječiny

Kdy: sobota 1. června ve 14 hodin

Kde: Golf klub Valmez

Proč přijít: Tradiční novodušní akce, jejíž součástí je mini turnaj na 2 x 5 jamek, soutěž v odpalu do koše, vyhlášení soutěže a smažení vaječiny. Vstupné je 50 korun v ceně je vaječina na chlebu, pivo nebo kofola a soutěže.

Den dětí na Strážné

Kdy: v sobotu 1. června od 16 hodin

Kde: na Strážné v Hostišové

Proč přijít: Pojďte se bavit, hrát si a slavit. Zváni jsou nejen všichni „Hostišovjáci“. Pořadatelé budou rádi za dobroty s láskou připravené.

Letní kino ZFF: Zelená kniha

Kdy: 1. června ve 21.45 hodin

Kde: nám. T. G. Masaryka, Zlín

Proč přijít: Děj filmu je zasazen do roku 1962 a vypráví o turné jazzového pianisty Dona Shirleyho po segregačních státech jihu USA.

Zlínské harfy pod lipami

Kdy: v neděli 2. června od 16.30 do 17.30 hodin

Kde: náměstí Míru ve Zlíně

Proč přijít: Na koncertě se představí žáci ZUŠ Morava a Harfové školy Zlín.

Na Kreativ marketu ve Zlíně si můžete projít na 50 stánků

Kdy: 31. května 14-19 hodin a 1. června 10-19 hodin

Kde: 14|15 Baťův institut ve Zlíně

Za kolik: 70 Kč (děti do 140 cm zdarma)

Proč přijít: Víkend naplněný workshopy, tvořivostí, jógou a hudbou. Dva dny, na které se můžete těšit vy jako dospělí stejně jako děti. 14|15 Baťův institut ve Zlíně je přitom ideální veřejný prostor přímo na rozhraní továrny, starého Zlína a dopravního terminálu. Vyhnete se tak složitému cestování a můžete rovnou začít objevovat, co vše pro vás organizátoři zajistili.

Nabídka je přitom doslova nabitá možnostmi.

Baví vás linoryty? Nebo byste chtěli zajímavější látkovou tašku a macramé svícen na terasu? Není problém. A co třeba originální šperky z keramiky, recyklovaného textilu nebo dokonce z květin? Zkušení lektoři s vámi doslova vykouzlí vaši novou ozdobu.

Abyste se ani na chvíli nenudili, můžete si projít na padesát stánků.

„Zlín byl vždy centrem kreativity. A těší nás, že tímto způsobem můžeme podpořit lokální tvůrce,“ říká šéfredaktorka časopisu Kreativ Zuzana Šikýřová.

Jedním dechem přitom dodává: „Během obou dní na vás čeká také kulturní a zábavný program, výborné jídlo i prémiová káva. A sobotu můžete navíc začít společným cvičením jógy.“

A nezapomeňte navštívit ani kinosály.

Celá akce je totiž součástí doprovodného programu 59. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.

Během konání Kreativ marketu můžete potkat třeba právě vašeho oblíbeného herce nebo herečku. Proto, pokud máte možnost, vezměte s sebou i děti. (red)

GIRO DE PIVKO PROJEDE SLOVÁCKEM

Spanilá jízda už po čtyřiačtyřicáté vyrazí zítra mezi 8. a 9. hodinou z hradišťského Mariánského náměstí. Peloton čeká více než 20kilometrová trasa do Starého Města, Zlechova, Buchlovic přes Velehrad do cíle v hradišťské zahrádce restaurace Koruna. (zs)

JAK SE STÁT ASTRONAUTEM

Vsetínská hvězdárna nabídne v sobotu od 18 hodin přednášku 19letého studenta Jakuba Zemka z Uherského Hradiště, který na Floridě v USA absolvoval základní výcvik astronautů NASA a je předběžně přijatý ke studiu vesmírného inženýrství na univerzitě v Glasgow.

Jubilejní Bystřické slavnosti

Bystřický zámek se tuto neděli od 19 hodin stane dějištěm jubilejního pětadvacátého ročníku mezinárodního hudebního festivalu Bystřické zámecké slavnosti. Festival zahájí koncert Jitky Čechové a Kristiny Fialové a vernisáž Karla Demela. Slavnosti trvají do 26. června.